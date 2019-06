Ibm licenzierà oltre 1000 lavoratori

Ibmmille dipendenti. Lo scrive la Cnbc indicando che il numero è stato confermato dalla società. Più precisamente i tagli, secondo le indiscrezioni raccolte da Cnbc,riguardano circa 1.700 dipendenti su 340.000 "Continuiamo a riposizionare il nostro team nel segmento ad alto valore del mercato dell'information technology e continuiamo a fare assunzioni in modo aggressivo in nuove aree cruciali per offrire valore ai nostri clienti e all'Ibm", spiega l'azienda in una nota alla Cnbc.(Di venerdì 7 giugno 2019)