Iain Glen de Il Trono di Spade e Charlie Cox di Daredevil a Padova a giugno 2019 per

(Di giovedì 6 giugno 2019)de Ildiè il nuovo ospite della Lionsgates Con, la kermesse in scena adal 21 al 23con tanti volti noti delle serie tv e del cinema. L'interprete del mercenario Ser Jorah Mormont in Game of Thrones, che ora si appresta ad interpretare il ruolo di Bruce Wayne/Batman nella prossima stagione della serie DC Titans, si unisce alla ricca lista di guest star dell'evento, cui si è aggiunto ancheCox, protagonista della serie tv Marvel. Con questi due nomi si completa il cartellone degli eventi previsti per la Lionsgates Con, l'evento ispirato ai grandi comicon internazionali che si terrà nello spazio eventi della Fiera di. Tra gli appuntamenti in programma, sono previsti incontri con gli attori, sessioni di foto e autografi, panel delle celebrità, concorsi, sfilate di cosplay ed altre iniziative che si iscrivono ...

