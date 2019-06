Francesca e Gennaro insieme dopo il Grande Fratello? Lei si arrabbia

GF16 - Francesca De André confusa : tenerezze con Gennaro e bacio alla lettera di Giorgio : Manca meno di una settimana alla fine del Grande Fratello 16 e, come accade dal giorno uno, è ancora una volta Francesca De André la concorrente più chiacchierata. Gli ultimi gossip che sono trapelati sulla ragazza riguardano la sua intricata situazione sentimentale: prima di lasciarsi andare ad intense effusioni con Gennaro Lillio a letto, la genovese è stata beccata dalle telecamere del reality mentre baciava la lettera che l'ex Giorgio ...

Gf - Francesca De André lo ha fatto ancora : stavolta davanti a Gennaro : Non passa giorno che Francesca De André non sia al centro delle polemiche. stavolta però, la nipote di Fabrizio sembra averla fatta davvero grossa. Il suo atteggiamento equivoco non è piaciuto ai fan che, sui social, si sono fatti sentire chiedendo a gran voce la verità. Il motivo del contendere è sempre lo stesso: il rapporto a 3 con Gennaro e Giorgio con le cose che sembrano molto diverse da quanto sembrano. Sappiamo infatti che il biondo ...

Francesca De André vs Taylor Mega/ 'Palo da Gennaro!'. La replica : 'Hai dei problemi' : Francesca De Andrè contro Taylor Mega dopo l'uscita di quest'ultima dalla casa del Grande Fratello: 'Voleva farsi Gennaro ma ha preso un palo'

Taylor Mega contro Francesca e non risparmia Gennaro : “Gesto infimo” : Taylor Mega risponde alle critiche di Francesca De André: l’influencer commenta sui social Taylor Mega risponde a Francesca De André, la quale dentro la Casa le avrebbe fatto delle pesanti critiche. Non solo, l’influencer dice la sua anche su Gennaro Lillio, per cui non spende parole poi così positive. Il tutto accade dopo la sua […] L'articolo Taylor Mega contro Francesca e non risparmia Gennaro: “Gesto infimo” ...

Grande Fratello - il bacio appassionato tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio : pace fatta : Francesca De Andrè è uscita finalmente allo scoperto. Dopo le liti degli ultimi giorni con Gennaro Lillio i due hanno finalmente fatto pace e non solo. La gelosia provocata dalla presenza nella casa della bionda tutta curve Taylor Mega aveva portato molte tensioni tra i due, con la De Andrè che avev

GF - Gennaro e Francesca dopo la lite fanno pace con un bacio : è polemica sul web : Gennaro Lillio e Francesca De Andrè sono di nuovo più vicini che mai. I due gieffini lo scorso lunedì, si sono resi protagonisti di una lite furiosa in diretta. Lo scontro tra i due è avvenuto a causa della presunta gelosia mostrata dalla De Andrè nei confronti di Taylor Mega. A quanto pare i musi lunghi tra i due sono durati davvero per poco. I due coinquilini questa mattina si sono svegliati con un lungo e appassionato bacio. Per nascondere il ...

Gennaro Lillio bacia Francesca De Andrè : pace fatta al Grande Fratello : Grande Fratello 16: Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono baciati È arrivata la tregua tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. In queste ore la coppia ha messo da parte ogni astio e si sarebbe lasciata andare alla passione. Il risveglio per il modello partenopeo e la figlia del cantante ha portato una serie di tenerezze. Le immagini del Grande Fratello hanno immortalato Francesca e Gennaro insieme nel letto. Nascosti da un cuscino i due ...

Grande Fratello 2019/ Baci sotto il cuscino per Francesca De André e Gennaro Lillio : Grande Fratello 2019, anticipazioni e news. Tarda ad arrivare la pace tra Francesca De André e Gennaro Lillio: lei è pronta ad andare via

Francesca De André fa pace con Gennaro e lo bacia con passione : News Francesca De André e Gennaro Lillio: pace fatta e bacio passionale VIDEO pace fatta tra Francesca De André e Gennaro Lillio al Grande Fratello 16. Come ormai è noto, i due hanno avuto un furioso litigio a causa della presunta gelosia di Francesca nei confronti di Taylor Mega, ospite nella Casa di Cinecittà per […] L'articolo Francesca De André fa pace con Gennaro e lo bacia con passione proviene da Gossip e Tv.

Pace fatta! Francesca De André e Gennaro Lillio ... baci sotto il cuscino : Francesca De André e Gennaro Lillio non riescono a stare lontani e dopo la fuorisa lite seguita alla diretta del Gf16, i due hanno fatto Pace scambiandosi un appassionato bacio. I due concorrenti del Grande Fratello 16 dopo quasi ventiquattro ore di silenzio dalla furiosa litigata, hanno fatto Pace scambiandosi degli appassionati baci sotto il cuscino nella speranza, forse, che gli spettatori non se ne accorgessero.-- Le ...

GF 16 - Francesca vorrebbe andare via - non crede più a Gennaro : 'Tutto pianificato' : Continua il gelo tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio dopo la lite che hanno avuto durante l'ultimo appuntamento settimanale del Grande Fratello. Francesca ha accusato Gennaro di avere sfruttato a suo vantaggio la gelosia verso Taylor Mega per arrivare in finale. La ragazza ha addirittura rovesciato il piatto che teneva in mano Gennaro e, furiosa, ha minacciato di abbandonare la casa prima della finalissima di lunedì prossimo. Tale fatto ha ...

GF : Francesca De Andrè tenta un riavvicinamento con Gennaro Lillio? : Francesca De Andrè fa una richiesta a Gennaro Lillio al Grande Fratello Continua ad esserci un’aria gelida tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio al Grande Fratello. La diretta di lunedì scorso ha destabilizzato i due concorrenti del reality portando a una frattura profonda nel loro rapporto e creando tensioni anche in casa. In queste ore, dopo una giornata trascorsa ignorandosi, Francesca De Andrè ha cercato un riavvicinamento con ...

Grande Fratello - Francesca non crede all'interesse di Gennaro : 'Ha calcolato tutto' : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono resi protagonisti di un duro diverbio dopo la diretta di lunedì 3 giugno. La gieffina ha accusato il collega di avere sfruttato a suo vantaggio la gelosia verso Taylor Mega e gli ha rivolto inascoltabili appellativi. Non solo: ha rovesciato il cibo che in quel momento Gennaro teneva in mano ed è apparsa furiosa, minacciando di abbandonare il programma prima della finalissima. Non è stato un Grande ...

Francesca De Andrè e Gennaro : lite violenta nella notte/ Video : 'mi ha urlato contro' : violenta lite fra Francesca De Andrè e Gennaro nella notte: la loro relazione sembrerebbe essere giunta al capolinea. Se ne parla anche a Pomeriggio 5