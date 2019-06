Ma come cattolici noi ti chiediamo scusa

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Stefano Zurlo Sgomenta l'età: 17 anni. E sgomenta quella precarietà che affonda nei misteri della psiche. Non una malattia fisica che ti divoraun drago ma un cumulo di sofferenze insostenibili per lo spirito.uno zaino troppo pesante che nessuno ha aiutato Noa a portare. Cosi la vita appassisce prima ancora di sbocciare. C'è qualcosa che stride in questo addio così meditato, cosi feroce nella sua determinazione, così disumano nel suo allestimento: la madre, i medici, i giudici, la catena degli affetti e degli educatori che invece di afferrare per i capelli la disperazione di una ragazza, invece di risospingerla verso l'età adulta, invece di accompagnare la sua fragilità, certifica la sconfitta, la resa, la rinuncia a restare di qua. Certo, ci risponderanno che Noa era decisa, non ce la faceva più, era annichilita dalle disgrazie di un'esistenza disgraziata. Tutto ...

Pontifex_it : Domani mi recherò in Romania come pellegrino, per camminare insieme ai fratelli della Chiesa Ortodossa Romena e ai… - antoniospadaro : #PapainRomania . Comunicato del Patriarcato Ortodosso: “tutte le persone che vogliono partecipare all’incontro del… - nennatedde1 : RT @Pontifex_it: Domani mi recherò in Romania come pellegrino, per camminare insieme ai fratelli della Chiesa Ortodossa Romena e ai fedeli… -