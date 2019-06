Grandi navi | question time con il ministro Danilo Toninelli Segui la diretta dalla Camera

Come si risolve la questione delle Grandi navi a Venezia? : A Venezia, dopo l'incidente del 2 giugno, si è ricominciato a parlare del problema del transito delle grandi navi. Al momento l'unica rotta utilizzabile continua ad essere quella che passa attraverso il canale della Giudecca, anche se da anni si discute di un'alternativa senza trovare una soluzione che mantenga intatti gli interessi turistici e contemporaneamente salvaguardi l'ecosistema lagunare. Il comitato 'No grandi navi' chiede di bandire ...

Le Grandi navi come i Pink Floyd trent’anni fa : Quando la notte del 15 luglio 1989 la disumana marea si ritirò, poco mancò che i Pink Floyd lasciassero dietro di sé un paesaggio di rovine tale e quale a quello che avevano trovato, già allestito, a Pompei. Solo un po’ più umido. Piazza San Marco, il Bacino, ogni pontile della Giudecca erano devast

Venezia - anche l'industria delle crociere chiede di spostare le Grandi Navi : Tutti d'accordo, via le Grandi Navi dal canale della Giudecca, ma quale soluzione? Il trasloco a Marghera porta con sé...

Salvini : “Incidente nave a Venezia? C’è progetto Grandi navi si approvi. Si è già perso troppo tempo” : Nelle immagini, il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini che commenta con i giornalisti l’inaugurazione della Pedemontana Veneta a Breganze, in provincia di Vicenza. Rispondendo ad una domanda dei cronisti sul recente incidente avvenuto a Venezia in cui una nave da crociera ha perso il controllo è andata a sbattere su una riva coinvolgendo un battello passeggeri ha detto: “Sul tema delle grandi navi, c’è ...

Venezia : sindaco e politici chiedono lo stop alle Grandi navi nel Canale della Giudecca : Ieri mattina, a Venezia, una nave da crociera Msc ha urtato un battello nel Canale della Giudecca. Per fortuna, l'incidente ha causato solo lievi feriti. Dopo l'accaduto, il sindaco in primis e molti altri personaggi del mondo della politica sono tornati a ribadire il fatto che nel Canale Veneziano, le grandi navi da crociera non dovrebbero passare. Il primo ad esprimere questo pensiero è stato il ministro dell'interno Matteo Salvini. ...

L’incidente a Venezia e il dibattito sulle “Grandi navi” : Il battello danneggiato dopo l’urto con la nave da crociera (foto: ANDREA PATTARO/AFP/Getty Images) Domenica 2 giugno, poco dopo le 8.30 del mattino, una nave della Msc Crociere ha urtato un battello turistico nel canale della Giudecca, a Venezia, mentre era in fase di attracco. L’incidente sarebbe stato causato dalla rottura di un cavo di acciaio utilizzato da due rimorchiatori per frenare la nave che, a causa di un’avaria al ...

Venezia e le Grandi navi : Due cose che non stanno bene insieme e che far convivere è molto complicato: da anni si cerca una soluzione, inutilmente

La profezia di Banksy sul rischio Grandi navi a Venezia : Banksy aveva ragione sulla questione grandi navi a Venezia. Il 22 maggio sui suoi canali social l’artista aveva condiviso un video in cui, avvolto da cappotto e con viso celato da un cappello, esponeva per le strade di Venezia un’opera che oggi, dopo l’incidente della nave da crociera dell’Msc che ha speronato un battello turistico, si rivela essere un profetico monito contro i rischi del traffico delle grandi navi nei ...

Grandi navi a Venezia : le foto censurate (e profetiche) di Berengo Gardin : “Il 2 giugno del 2019 deve segnare la data della piena presa di coscienza della morte lenta di Venezia” scrive Antonio Scurati, l'autore del recente M. Il figlio del secolo, su La Stampa. Lo speronamento di un vaporetto da parte di una nave da crociera nel canale dei Petroli, tra Venezia e l'isola della Giudecca, è oggi su tutte le prime pagine dei quotidiani. Una tragedia annunciata sulla quale si sono chiusi gli occhi per anni e sulle cui ...

L'incidente in laguna a Venezia inchioda il M5s sul tema Grandi navi : Fico difende migranti, rom e sinti, Salvini reagisce con indignazione Berlino, 3 giu 08:30 - (Agenzia Nova) - A margine della tradizionale sfilata militare tenuta ieri su via dei Fori imperiali a Roma per la Festa della Repubblica, il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico del Movimento

Grandi navi a Venezia : Toninelli promette una soluzione entro giugno : Il progetto definitivo per togliere le Grandi Navi dal canale della Giudecca arriverà entro il mese di giugno. Lo ha ribadito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ai microfoni di Radio Padova. "I Veneziani sono arrabbiati con me? - ha premesso rispondendo a una domanda - anche io sono arrabbiato, insieme ai Veneziani. Ma il problema delle Grandi Navi c'è più o meno dal 2003 e io sono ministro da un ...

Incidente Venezia - Toninelli : via le Grandi navi - “progetto definitivo entro giugno” : Il progetto definitivo per togliere le grandi navi dal canale della Giudecca a Venezia arriverà entro il mese di giugno: lo ha confermato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ai microfoni di Radio Padova. “Stiamo cercando di affrontare il problema in maniera concreta. Abbiamo ereditato i problemi e li stiamo risolvendo. Sono arrivati tre studi di fattibilità ed entro giugno verrà preso in considerazione ...

L'incidente di Venezia accelera lo stop alle Grandi navi in Laguna : Collisione a Venezia tra una nave da crociera della Msc e un battello da turismo nel canale della Giudecca: quattro turiste straniere tra i 67 e i 72 anni sono rimaste ferite, nessuna in modo grave, ma gli attimi di terrore vissuti sulle due imbarcazioni e sulla banchina hanno riacceso le polemiche sul transito delle grandi navi nella Laguna Veneziana. La Msc Opera è andata a sbattere contro la banchina a San Basilio-Zattere e ha speronato ...

Toninelli : "Entro giugno stop alle Grandi navi nel Canale della Giudecca" : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli è intervenuto sulla notizia del giorno, ossia l'incidente avvenuto nel Canale della Giudecca a Venezia, dove una nave da crociera si è scontrata con un battello e si è schiattante contro una banchina. Il governatore del Veneto Luca Zaia aveva interpellato direttamente il ministro diffondendo una nota in cui scriveva:"L’incidente avrebbe potuto risolversi una tragedia. Apprendo ...