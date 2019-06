Atomi artificiali per viaggiare sicuri su Internet

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Sefosse in grado di trasmettere informazioni per via quantistica, ovvero attraverso una rete di nodi quantistici collegati da flying qubit, fotoni che viaggiano su lunghe distanze alla velocità della luce, le nostre comunicazioni sarebbero a prova di intercettazione e diminuirebbero i rischi di furti di informazioni. Su questo fronte della ricerca sta lavorando l‘equipe di Stefano Sanguinetti, docente di Fisica della materia al dipartimento di Scienza dei materiali dell’Università di Milano-Bicocca, che ha appena pubblicato un articolo su Nature Materials: “Droplet epitaxy of semiconductor nanostructures for quantum photonic devices” (doi: https://doi.org/10.1038/s41563-019-0355-y), scritto in collaborazione con i principali esperti e scienziati internazionali nel campo della fotonica quantistica. Il “sogno” di un “Quantum” «è ancora lontano – spiega ...

unimib : Se #Internet potesse trasmettere informazioni per via quantistica, le nostre comunicazioni sarebbero a prova di in… -