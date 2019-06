The Voice 2019 | la finale con ospiti Arisa | Holly Johnson | Lizzo | Lost Frequencies

davidemaggio

(Di martedì 4 giugno 2019) Simona Ventura e i finalisti - TheLa sesta edizione di Thesi appresta a proclamare il vincitore. Questa sera, in diretta su Rai 2 appena terminato il tg delle 20.30, Simona Ventura condurrà la, che vede i quattro coach in corsa per portare sul gradino più alto del podio il proprio concorrente. In gara il 18enne Diablo del Team Morgan, la 22enne Miriam Ayaba del Team Elettra, la 21enne Brenda Carolina Lawrence del Team Gué e la 16enne Carmen Pierri del Team Gigi. Si esibiranno dal vivo, accompagnati dal corpo di ballo e dall’orchestra che, per la, passa da 8 a 13 elementi. Il meccanismo vedrà i finalisti in sfida tutti contro tutti, giudicati unicamente dal pubblico a casa tramite televoto. Al vincitore andrà un contratto discografico con Universal Music Italia e la possibilità di partecipare domani sera ai Music Awards all’Arena di Verona ...

