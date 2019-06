M5s contro la Whirpool | “deve rispettare gli accordi”

Luigi Di Maio - incontro al Quirinale con Sergio Mattarella : il M5s vuole che il governo vada avanti : Luigi Di Maio è stato ricevuto da Sergio Mattarella al Quirinale dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il suo ultimatum al governo. L'incontro non era stato prefissato e il vicepremier cinque stelle è salito al Colle per confermare la volontà del Movimento di andare avanti

Dopo lo scontro tra la crociera e il battello a Venezia - arriva quello tra Lega e M5s : Nella mattina della Festa della Repubblica, la Msc "Opera", un gigante di 275 metri per 65mila tonnellate, si è scontrata con il battello River Countess, che aveva a bordo 130 persone, ormeggiata di fianco all'imbarcadero San Basilio nel canale della Giudecca, a Venezia. L'enorme nave da crociera av

Luigi Di Maio contro Roberto Fico : "Si è venduto al Pd?" - il sospetto che agita il M5s : Parole completamente fuori luogo. Parole pesantissime, quelle di Roberto Fico che dedica il 2 giugno, festa della Repubblica, a immigrati e rom. Una chiara provocazione a Matteo Salvini e alla Lega in un momento difficilissimo per il governo. Una provocazione piovuta poco dopo l'invito di Luigi De M

Quote tonno - chiude (di nuovo) la tonnara di Favignana : “Colpa del decreto Lega”. Da M5s a Fi tutti contro il Carroccio : Aveva riaperto da neanche un mese dopo dodici anni di vuoto. Ma adesso la storica tonnara di Favignana è pronta a chiudere di nuovo i battenti, scatenando uno scontro politico senza precedenti. Il taglio delle Quote tonno per l’isola in provincia di Trapani compatta la Sicilia contro il governo centrale. Anzi: contro Franco Manzato, il sottosegretario della Lega autore del decreto che stabilisce le cifre massime di pescato. A Favignana ...

Matteo Salvini contro Pd e M5s : "Milano dice no ai taser - offesa per gli agenti e regalo ai criminali" : La maggioranza di centrosinistra di Milano, Comune guidato dal sindaco Pd Giuseppe Sala, ha detto no alla dotazione del taser per la polizia municipale. Il rifiuto della misura-bandiera voluta dal Viminale con il Decreto sicurezza per aumentare la sicurezza dei cittadini e delle forze dell'ordine ha

Giulia Bongiorno a Tagadà : "Scontro con il M5s estenuante - siamo nel momento peggiore del governo" : "Il momento peggiore per questo governo? Questo". Il ministro della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, spiega come questo sia "un momento di grande soddisfazione per la Lega in cui Matteo Salvini raccoglie i risultati (un bel 34 per cento)" ma "a l

Annalisa Chirico contro Jacopo Fo : "Ma sulla Tav il M5s perché ignora la vittoria della Lega in Piemonte?" : "Se blocchiamo la Tav dobbiamo pagare sanzioni esose anche se forse a Jacopo Fo non interessa". E poi, continua Annalisa Chirico in una discussione con il figlio di Dario Fo in diretta a Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci su Canale 5: "In Piemonte hanno votato Lega, promotrice dell'Alta

M5s - Luigi Di Maio confermato con l'80% su Rousseau : un voto contro Alessandro Di Battista : La messinscena è finita, ecco il verdetto del voto sulla piattaforma Rousseau: Luigi Di Maio è stato confermato capo politico del M5s con l'80% dei voti, rende noto il portale grillino ilblogdellestelle.it. Il risultato viene così presentato: "Oggi su Rousseau si è scritta una delle pagine più belle

Tav e flat tax - aut aut di Salvini a M5s. Scontro sui ministri Trenta e Toninelli : Salvini torna in pressing su M5S mentre gli iscritti alla piattaforma Rousseau votano per confermare o meno la fiducia a Di Maio. Tav, flat tax, pace fiscale, codice degli appalti: questi i temi...

Tofalo ancora contro Trenta : "Ascolta capi del passato". M5s lo scarica : "Prendiamo le distanze" : Fanno discutere le parole del sottosegretario grillino alla Difesa Angelo Tofalo nei confronti del ministro Elisabetta Trenta. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’esponente 5 Stelle parla di “scelte incomprensibili” prese dal suo dicastero. Scelte, scrive Tofalo, “quasi mai coordinate politicamente, che hanno solo rafforzato, a causa di errori grossolani, l’influenza di capi e capetti del passato. Il ...

Edoardo Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi per "spese pazze". Lega contro M5s - nuovo scossone al governo : Arriva la batosta per Edoardo Rixi, viceministro leghista alle Infrastrutture. La seconda sezione penale del Tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino, ha condannato il fedelissimo di Matteo Salvini a 3 anni e 5 mesi di reclusione nell'ambito del processo sulle cosiddette "spese p

Per Rixi è il giorno della sentenza. Una condanna riapre lo scontro Lega-M5s : È prevista per oggi la sentenza sulle cosiddette “spese pazze” in regione Liguria che vede imputati per peculato e falso il viceministro alle Infrastrutture, il leghista Edoardo Rixi, insieme ad altre 21 persone. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto la condanna per Rixi a tre anni e quattro mesi.Rixi deve rispondere di cinque capi di imputazione, due dei quali in concorso con gli ex consiglieri regionali ...

"La7? Arma di Cairo contro il M5s La Rai di Pd-Fi si inchina alla Lega" : Nel momento più complesso per il Movimento 5 Stelle e Luigi Di Maio, il senatore pentastellato Mario Michele Giarrusso esce allo scoperto su Affaritaliani.it. Leggi l'intervista Segui su affaritaliani.it

O con Di Maio o contro di lui. Le fazioni M5s : O da una parte o dall’altra. O con Luigi Di Maio o contro di lui. All’assemblea convocata in serata per analizzare la più grave sconfitta elettorale della storia del Movimento, i parlamentari si presentano divisi come mai prima. Due fazioni che si vanno via via ingrossando perché la questione è potenzialmente esiziale per il prosieguo dell’esperienza di Governo, e pure per la tenuta del Movimento: le ...