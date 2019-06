Le leggi che limitano l’aborto sono una forma di tortura | dice l’Onu

wired

(Di martedì 4 giugno 2019) Il vice alto commissario Onu per i diritti umani Kate Gilmore (foto: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images) Il vice alto commissario dell’Onu per i diritti umani Kate Gilmore ha paragonate lestatunitensi che restringono l’accesso all’interruzione volontaria della gravidanza a unadi “” e di “violenza di genere”. Secondo Gilmore, questi divieti non impediscono infatti alle donne di interrompere una gravidanza: al contrario,alla base degli aborti clandestini che, come dimostrano diversi studi,tra le principali cause di morte tra gli individui di sesso femminile in tutto il pianeta. Gilmore sostiene che questeanche discriminanti: chi ha i soldi per pagare uno specialista, può infatti continuare a sottoporsi a questo tipo di interventi e avere più o meno le stesse garanzie di chi vive in quegli stati dove la pratica è legale; le ...

elisatoffoli : 'Mega ultra felice di potervi dire che sta per uscire un EP con quattro canzoni nuove in inglese e una che avete se… - matteosalvinimi : Io non mollo, io continuo a lottare per leggi che contrastino il business dell’immigrazione clandestina, ma se qual… - c_appendino : ?? Tra poco inizierà a Torino il Clean Air Dialogue. Un ottimo momento per dire che a Torino sono in arrivo novità… -