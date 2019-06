“La Puglia mi mancava e sono tornato a casa mia per coltivare la terra Insopportabile

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) “La natura mi ha insegnato due cose: la prima è che siamo insignificanti rispetto a lei e troppo piccoli per pensare di poter decidere qualcosa; la seconda è la pazienza. Con labisogna imparare ad aspettare, a rispettare le stagioni, il tempo”. Anche se la saggezza con cui parla è quella di una persona anziana, Michele Cappellari ha soltanto 26 anni. Nato e cresciuto a Tuturano, un piccolo paese in provincia di Brindisi, dopo gli studi a Bologna ha deciso di tornare inla. “Ho studiato Agraria per tre anni e contemporaneamente lavoravo in un’azienda con contratti a progetto – racconta Michele -. Era un’agenzia di marketing specializzata nel settore agroalimentare. Sicuramente un buon lavoro, tanto che mi chiesero di fare un colloquio perché volevano che continuassi. A quel colloquio però nonmai andato e ci mandai un mio compagno di ...

