3 startup usano blockchain e cibo “ingegnerizzato” per fermare lo spreco alimentare

(Di martedì 4 giugno 2019) Tecnologia applicata all’alimentazione (Getty Images) La scorsa settimana, un report redatto dalle Nazioni Unite e firmato da 145 scienziati ha lanciato l‘allarme per la grave perdita di biodiversità: un milione di specie animali e vegetali, una su otto, è a rischio estinzione per colpa dell’uomo. Negli ultimi tre anni esperti provenienti da 50 diversi paesi nel mondo hanno compilato quello che può essere considerato il rapporto più completo mai redatto sullo stato della natura: il rapporto Ipbes, la piattaforma intergovernativa per la scienza e la politica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici. Mentre le risorse crollano, la popolazione continua ad aumentare: le stime parlano di una popolazione mondiale che sfiorerà i 9,2 miliardi di persone entro il 2050, per poi salire fino a 11,4 miliardi entro il 2060. Il mondo produce circa 4 miliardi di tonnellate di...

