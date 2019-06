Roland Garros – Fognini stuzzicato da un fan | Fabio non ci sta | “minchia è come gli

sportfair

(Di lunedì 3 giugno 2019)risponde ad uno spettatore durante la sfida con Zverev al: la scenetta fa ridere tutto il pubblico Sono in corso a Parigi i match validi per gli ottavi di finale del: a sfidarsi adesso in campo sulla terra rossa francese ci sono anchee Zverev, in lotta per un pass per i quarti di finale del torneo parigino. Dopo un buon primo set, vinto per 6-3,ha ceduto al suo rivale tedesco, facendosi prendere un po’ dal nervosismo, complice anche qualche spettatore fastidioso. “Minchia ègli struzzi quello lì! Ma lo fai star zitto o gli dico qualcosa io? Coglione!“, ha affermato il tennista ligure prima della battuta.si è poi fermato un attimo e con un forzatissimo sorriso ha mandato un bacio allo spettatore in questione. Una scenetta che ha fatto sorridere tutto il pubblico che sta assistendo dal vivo ...

WeAreTennisITA : Quando vinse per la prima volta il Roland Garros aveva appena 19 anni. Forse neanche lui avrebbe potuto immaginare… - ItaliaTeam_it : FABIO VOLA AGLI OTTAVI! ?? Superato in quattro set Roberto Bautista Agut, continua l’avventura di @fabiofogna al R… - c_appendino : ?? Al Roland Garros che inizia domani Torino sarà orgogliosamente rappresentata da due talenti del tennis come Loren… -