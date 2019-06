Elisa in tour nel 2019 | biglietti in prevendita per le prime date nei palasport

optimaitalia

(Di lunedì 3 giugno 2019)innel, per concerti neia novembre e a dicembre. La cantante annuncia letappe dellanée autunnale in programma a partire dal prossimo 25 novembre.La prima tappa è attesa al Pala Alpidi Torino e la successiva al Medioanum Forum di Assago (Milano) il 27 novembre.A seguire, l'artista è atteso all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) il 9 dicembre e al Mandela Forum di Firenze il 12 dicembre.L'ultimo degli appuntamento annunciati è in programma al Palazzo dello Sport di Roma per il 17 dicembre.Iper i 5 eventi annunciati saranno disponibili indal 5 giugno alle ore 11.00 su TicketOne, online e via call center.Lanée neisegue quella nei teatri. 50 teatri in soli 2 mesi, sold-out in ogni appuntamento; Disco di Platino per il suo ultimo album Diari Aperti, Doppio Platino per Se piovesse il ...

