Cosa succede in Germania

Giro d’Italia 2019 - Feltre-Croce d’Aune : il tappone dolomitico. Cosa può succedere e dove si può attaccare. Obbligatorio far corsa dura sin dal Manghen : Siamo giunti al gran finale. Domani si decide il Giro d’Italia 2019, che avrà comunque domenica una cronometro più che insidiosa in quel di Verona per dare gli ultimi verdetti. Sarà fondamentale però attaccare in questo sabato nel quale è atteso grandissimo spettacolo: ventesima frazione, il tappone dolomitico, da Feltre a Croce d’Aune, l’ultima speranza di provare a ribaltare gli equilibri. Il percorso è davvero insidioso. 194 ...

Cosa sta succedendo nella Roma : Una stagione deprimente è finita con due pagine di inquietanti retroscena pubblicati da Repubblica, tra fronde, liti e fazioni, e ora una lunghissima lettera del presidente James Pallotta

E ora Cosa succede ai negozi di cannabis light? : La sentenza della Cassazione che sembra proibirne la vendita ha creato un bel po' di confusione: la risposta breve è che non si sa, e per ora probabilmente niente

Etna - ricomincia lo spettacolo : nuove eruzioni nella notte - ecco Cosa sta succedendo : L'Etna si è risvegliato e ha dato spettacolo nella notte tra il 29 e il 30 maggio. Gli esperti dell'INGV ci spiegano cosa sta succedendo sul vulcano su cui si sono formate fessure a cui sono seguite esplosioni e fuoriuscite di colate laviche. Vediamo insieme gli aggiornamenti sull'attività dell'Etna.Continua a leggere

Cosa succederebbe se si votasse oggi per le Politiche. Una simulazione : Le elezioni europee di domenica scorsa hanno rivoluzionato il quadro politico italiano. Non è una novità: dal 2013 ad oggi, tutte le volte che c'è stata un'elezione a livello nazionale (che si trattasse di Politiche o di Europee) si è registrato un cambiamento di grandi proporzioni rispetto alla tornata elettorale precedente. Anche se molti degli elementi di novità erano stati in qualche modo previsti dai sondaggi – come abbiamo spiegato ...

Il vento beffa papa Francesco in partenza per Bucarest. Ecco Cosa succede sulla scala dell’aereo : Nelle immagini, l’arrivo di papa Francesco sulla pista dell’aeroporto di Fiumicino dove ad attenderlo c’è un aereo Alitalia che lo porterà a Bucarest. Il papa sale la scaletta dell’aereo con la sua inseparabile borsa di pelle nera. In cima alla scaletta si gira per salutare i presenti sulla pista e il vento gli fa volare il vestito. (immagini Ansa-Telenews) L'articolo Il vento beffa papa Francesco in partenza per ...

Cannabis : no alla commercializzazione in Italia - Cosa succede al settore? : La legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti «derivati dalla coltivazione della Cannabis». Fra questi l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina (le altre parti della pianta sono utilizzate per uso industriale: tessuti, carta ecc.). È la sentenza, attesa da tempo, della Cassazione, a sezioni unite penali. Ha decretato che commercializzare i prodotti derivati dalla Cannabis light è un reato. Sono a ...

Cannabis light : stop della Cassazione alla vendita derivati. Cosa succede ora : stop dalla Cassazione alla vendita e commercializzazione dei prodotti derivati dalla Cannabbis light. È questo il responso che i giudici supremi hanno dato su questa discussa tematica, affermando come la legge non consenta la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della Cannabis”, come l’olio, le foglie, le infiorescenze e la resina. Così hanno deciso le sezioni unite penali della ...

Gennaro e Francesca - Taylor Mega rompe gli equilibri : Cosa succede al Gf 2019 : Grande Fratello 2019, Francesca De André gelosa di Gennaro Lillio a causa di Taylor Mega Tra Gennaro Lillio e Francesca De André adesso c’è Taylor Mega. Si scherza, chiaramente, anche se la gelosia della De André è sotto agli occhi di tutti: la concorrente infatti non risponde benissimo alle richieste, sempre molto gentili, di Taylor, […] L'articolo Gennaro e Francesca, Taylor Mega rompe gli equilibri: cosa succede al Gf 2019 ...

Spread - che Cosa succede se arriva il falco Weidmann in Bce : L’opposizione della Francia alla nomina di Weber a capo della commissione spiana la strada al numero uno della Bundesbank noto oppositore delle politiche espansive di Draghi. Ma quale impatto può avere una svolta del genere sui titoli di Stato italiani?...

Che Cosa succede allo spread se arriva il falco Weidmann alla Bce? : L’opposizione della Francia alla nomina di Weber a capo della commissione spiana la strada al numero uno della Bundesbank noto oppositore delle politiche espansive di Draghi. Ma quale impatto può avere una svolta del genere sui titoli di Stato italiani?...

Gdpr e sanzioni - Cosa succede un anno dopo? : Gdpr Il 25 maggio 2019 il regolamento privacy europeo (il Gdpr) ha compiuto un anno d’età. L’approccio delle società alle privacy è cambiato veramente? Quale è l’effettivo rischio in caso di mancata conformità? Si parla tanto di 25 maggio 2019, ma il 20 maggio è anche importante perché è cessata l’efficacia della norma transitoria secondo cui il Garante per la protezione dei dati personali “avrebbe tenuto conto”, ai fini ...

Huawei fa causa agli Usa : Cosa succede a chi possiede gli smartphone : Il colosso cinese ritiene sia incostituzionale il divieto imposto da Washington alle aziende Usa di acquistare le proprie...

Reazioni locali estese alle punture di imenotteri : Cosa succede quando l’insetto punge una seconda volta? : Un gruppo di esperti italiani ha studiato i problemi che si verificano nelle persone che, dopo una prima reazione allergica estesa in occasione di una prima puntura di insetto, ne subiscono una seconda. I risultati hanno evidenziato che le Reazioni sistemiche provocate da una seconda puntura sono più frequenti di quanto riportato in precedenti pubblicazioni. Una reazione allergica localizzata a una puntura di imenottero si definisce estesa ...