Tra polemiche e proteste via al 2 Giugno

2 giugno - Festa della Repubblica Italiana : come venne accolta nel 1946 e cosa accade oggi - Tra polemiche e commedie all’italiana : Era il 2 giugno 1946 quando l’Italia, uscita da solo un anno dalla Seconda Guerra Mondiale, ‘zoppa’, stanca e tutta da ricostruire, tornò a votare dopo oltre 20 anni di dittatura fascista e dopo una dura e logorante battaglia per eleggere l’Assemblea Costituente e per scegliere la forma del governo del Paese tra monarchia e Repubblica. Il voto, oltre a cambiare forma di governo, mise la parole fine sul regno dei Savoia, ...

Il 2 giugno 1946 nasceva la Repubblica Italiana : ecco come venne accolta e cosa accade oggi - Tra polemiche e commedie all’italiana : Era il 2 giugno 1946 quando l’Italia, uscita da solo un anno dalla Seconda Guerra Mondiale, ‘zoppa’, stanca e tutta da ricostruire, tornò a votare dopo oltre 20 anni di dittatura fascista e dopo una dura e logorante battaglia per eleggere l’Assemblea Costituente e per scegliere la forma del governo del Paese tra monarchia e Repubblica. Il voto, oltre a cambiare forma di governo, mise la parole fine sul regno dei Savoia, ...

2 giugno - la parata delle polemiche Tra assenti ed esclusi : La protesta dei Generali ex capi di stato maggiore: diserteranno la parata in segno di protesta contro le politiche di...

Everest Day : la celebrazione della vetta più alta al mondo - Tra polemiche e preoccupazioni : Oggi si celebra l’Everest Day, ma i festeggiamenti sono abbastanza lontani dall’occasione, infatti si moltiplicano gli allarmi per le condizioni selvagge in cui ormai si svolge la scalata alla montagna più alta al mondo. Il tetto del mondo declinato ad un circo ad alta quota, invaso di persone inesperte che spingono per trovare il posto giusto per farsi un selfie. Il numero eccessivo di scalatori, improvvisati e non, e la ristretta ...

Scuola : Salvini - 'non ho inconTrato studenti per evitare polemiche da SinisTra' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Figuratevi se fossi andato a parlare con gli studenti come avrebbe reagito qualcuno a sinistra. Vado all'apertura del prossimo anno scolastico. L'ho già detto alla professoressa. Ma oggi è la giornata dell'antimafia. Non volevo che ci fossero altre polemiche. La soluz

Nozze Trash - l'annuncio di Tina Colombo : «Ho perso il bambino per colpa delle polemiche» : Tina Colombo, moglie del cantante neomelodico Tony Colombo, ha comunicato nei giorni scorsi attraverso Instagram, in seguito alle tante richieste dei suoi fan, che ha purtroppo perso il bambino...

Nozze Trash - l'annuncio di Tina Colombo : «Ho perso il bambino per colpa delle polemiche» : Tina Colombo, moglie del cantante neomelodico Tony Colombo, ha comunicato nei giorni scorsi attraverso Instagram, in seguito alle tante richieste dei suoi fan, che ha purtroppo perso il bambino...

Naike Rivelli - la foto hot con la cupola di San Pietro Tra le gambe scatena le polemiche : gambe aperte, con perizoma e lato B ben in vista, e in mezzo una gigantografia della cupola di San Pietro. Proprio all’altezza del pube. È l’ultima foto provocatoria pubblicata su Instagram da Naike Rivelli. La 44enne figlia di Ornella Muti non è nuova a scatti hot ma questa volta ai suoi fan la cosa non è piaciuta affatto. “Roma Capoccia” scrive nella didascalia della foto in cui dice di star eseguendo una posizione di ...

Che fuori tempo che fa - Fazio saluta senza polemiche. Crozza : "L'amminisTratore delegato Rai è Salini o Salvini?" (Video) : Che fuori tempo che fa chiude i battenti con tre puntate d’anticipo e Fabio Fazio la butta sull’ironia. Nessun attacco, nessun affondo, piuttosto qualche frecciata lanciata qua e là con il supporto – volontario e non – dei suoi ospiti.Il primo ad affrontare l’argomento del giorno è Maurizio Crozza, in apertura di copertina. “E' stata una stagione più breve del previsto – scherza il comico – tu i miei numeri ce li hai, io ho i tuoi, ci si ...

Ultimi biglietti per i concerti di Marco Mengoni in estate - prevendite polverizzate in pochi minuti Tra le polemiche : Sono andati letteralmente a ruba, i biglietti per i concerti di Marco Mengoni in estate. Aperte le prevendite alle 11 del 13 maggio, i tagliandi di ingresso non sono stati disponibili per più di qualche minuto iniziando a scatenare le polemiche di alcuni fan che avrebbero voluto prendere parte ad almeno uno degli eventi, in particolare in Sicilia, dalla quale manca da qualche anno. Com'era prevedibile, i biglietti sono terminati in pochi ...

Roma - i liceali del Virgilio alla conferenza della massoneria : polemiche dei genitori. Il preside : “Fa parte della nosTra società” : “I ragazzi devono studiare, sapere, conoscere. Solo così potranno essere persone consapevoli. La massoneria? Ha fatto parte della nostra storia e fa parte della nostra società”. E’ “unicamente formativo”, secondo il preside dell’Istituto Virgilio di Roma, Giuseppe Baldassarre, lo scopo dell’incontro facoltativo organizzato presso la sede del Grande Oriente d’Italia, al quale mercoledì pomeriggio parteciperà la classe 4a R del noto liceo classico ...

"Da buoni cristiani porgiamo l'alTra guancia - ma Cristo di guance ne aveva solo due...". Il leghista Rixi contro le polemiche M5s : “Se permane la fiducia, il tema sarà nominare almeno un ministro, un sottosegretario e anche un commissario europeo, se si va a governare in Europa. Ma è folle arrivare a questo confronto con la vietnamizzazione del conflitto”. Il sottosegretario leghista Edoardo Rixi, guarda al dopo europee (e anche al prima) e si sfoga sulle pagine del Corriere della sera per il clima rovente dentro la maggioranza di governo, ...

Governo : Zingaretti Tra Di Maio e Salvini solo finte polemiche : Governo: Zingaretti: Io sono tutti i giorni tra la gente, sono tra le persone combattendo per le Europee, per un'Europa della crescita

Lethal Weapon 4 non ci sarà : la sfortunata serie accantonata Tra liti - diabete e polemiche : E alla fine Lethal Weapoon 4 non ci sarà. Pesa come un macigno la decisione Fox di non rinnovare la serie ispirata all'omonima saga cinematografica ma sembra l'unica cosa giusta da fare per liberarsi di uno show che, diciamola tutta, è nato davvero sotto una cattiva stella. Questa volta non è colpa del pubblico, degli ascolti o di coloro che preferisco vedere perire la propria serie tv perché ama darsi allo streaming illegale, la colpa è dei ...