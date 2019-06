NBA – Il gm dei Rockets fa chiarezza | “cessione Chris Paul? Teniamo tutto lo starting

Finals NBA – Il Canada non retrocede di un passo! Gara-1 è dei Raptors : Warriors ko sotto i colpi di Siakam e Leonard : I Toronto Raptors si prendono Gara-1 delle Finals NBA: la franchigia canadese batte i Golden State Warriors 118-109 grazie alle ottime prove di Pascal Siakam e Kawhi Leonard Iniziano finalmente le Finals NBA, ultimo appuntamento della lunga postseason del basket americano. L’atto finale dei Playoff 2018-2019 porta con sé un verdetto già dalla prima sera: non ci sarà alcuno sweep. I Golden State Warriors, favoritissimi della vigilia nonché ...

NBA Finals 2019 : Toronto perfetta - Siakam incredibile e Golden State va ko. Gara-1 è dei Raptors : Un esordio da sogno alle NBA Finals per i Toronto Raptors. I canadesi giocano una Gara-1 eccezionale e superano 118-109 i Golden State Warriors, portandosi subito avanti nella serie e lanciando un chiaro segnale ai campioni in carica. E’ la grande notte di Pascal Siakam, che gioca una partita monumentale, chiudendo con 32 punti e soprattutto un incredibile 14/17 dal campo. Una vittoria comunque di squadra quella di Toronto, perchè ci sono ...

NBA – Altro che Drake! La storia di Nav Bhatia : il ‘Superfan’ dei Toronto Raptors che non si è mai perso una partita in casa dal 1995 : Nav Bhatia è il ‘Superfan’ dei Toronto Raptors: arrivato in Canada da immigrato, ha lavorato sodo per guadagnarsi da vivere e non si è mai perso una partita casalinga della sua squadra Nelle ultime partite dei Toronto Raptors, specie in quelle giocate all’Air Canada Centre, la presenza di Drake è balzata agli occhi di tutti. Il rapper, ambasciatore della franchigia, ha fatto ‘quello che ha voluto’ a bordo ...

NBA – Dan Gilbert ricoverato in ospedale : principio di ictus per il proprietario dei Cleveland Cavaliers : Dan Gilbert, proprietario dei Cleveland Cavaliers, è stato ricoverato in ospedale nel Michigan con dei sintomi simili ad un ictus Attimi di paura per i fan dei Cleveland Cavaliers. Dan Gilbert, il proprietario della franchigia dell’Ohio, è stato ricoverato in ospedale nel Michigan nella giornata di domenica, manifestando dei sintomi simili a quelli di un ictus. La notizia è stata resa pubblica attraverso un comunicato della compagnia ...

Playoff NBA – Drake scatenato per i suoi Raptors - il coach dei Bucks protesta : “non c’è posto per lui sul parquet” : Drake fa quello che vuole sul parquet dei Raptors e il suo comportamento infastidisce i Bucks: coach Budenholzer non le manda a dire Dopo le due vittorie in casa, i Bucks si sono ritrovati a subire due sconfitte nelle trasferte di Toronto. Il pubblico canadese ha reso la Scotiabank Arena un vero e proprio inferno, provando in ogni modo a fermare Giannis Antetokounmpo e compagni. Il grande protagonista delle gare casalinghe dei Raptors è ...

NBA – Una costola incrinata non ferma Lillard : la stella dei Blazers in campo nonostante l’infortunio : Lillard oltre il dolore: il giocatore dei Portland Trail Blazer in campo nonostante una costola incrinata E’ andata in scena nella notte italiana Gara-3 di finale di Conference tra Portland Trail Blazers e Golden State Warriors. Curry ha trascinato alla vittoria il suo team, aumentando il vantaggio e portando il risultato nella serie sul 3-0. Ad attirare l’attenzione però è stata la tenacia di Lillard: sembra infatti che il giocatore ...

Lottery NBA - l’ufficio dei Pelicans esplode all’annuncio della numero 1 al draft [VIDEO] : New Orleans Pelicans “vittoriosi” nella serata della Lottery NBA, avranno la numero 1 al draft che vorrà dire Zion Williamson Lottery NBA fortunosa per i New Orleans Pelicans che si sono accaparrati la scelta numero uno al prossimo draft che molto probabilmente vorrà dire Zion Williamson. Una Lottery sorprendente, dato che le possibilità dei Pelicans di arrivare alla numero uno erano solo del 6%, dunque molto esigue. Ma ...

La televisione turca non trasmetterà la serie dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Portland Trail Blazers - a causa della presenza di Enes Kanter : In Turchia non verrà trasmessa in televisione la finale di Conference dei playoff NBA (tecnicamente la semifinale del campionato) tra Golden State Warriors e Portland Trail Blazers, che inizierà alle 3 ora italiana di questa notte. Il motivo è che

NBA - Embiid in lacrime dopo l’eliminazione dei Sixers : “The Process” subisce un duro colpo [VIDEO] : Joel Embiid ed i suoi Philadelphia 76ers sono stati eliminati dai playoff NBA per mano dei Raptors e di Kawhi Leonard “The Process” si è infranto su Toronto, almeno per questa stagione. L’inconsistenza offensiva di Simmons ed anche la forza dei Raptors e di Kawhi Leonard, hanno provocato l’eliminazione di Philadelphia dei playoff NBA, troppo presto rispetto a quelle che erano le aspettative. I Sixers puntavano ...

NBA – Nenè pronto al ritiro : il centro dei Rockets medita l’addio al basket : Il centro degli Houston Rockets, Maybyner Rodney Hilário, meglio conosciuto come Nenè, sta prendendo in considerazione l’ipotesi di dire addio al basket a fine stagione Quella attuale è la sua 16ª stagione in NBA e potrebbe anche essere l’ultima. Con 37 anni da compiere a settembre, Nenè sarebbe pronto a dire addio al basket. Il centro brasiliano degli Houston Rockets, come rivelato ad NBA Freestyle di ESPN Brazil, ha intenzione di ...

Playoff NBA - Steve Kerr cita Jurgen Klopp : 'Siamo stati dei f...i giganti' : Una delle più importanti della storia di quello sport. E dopo la partita il loro allenatore, Jurgen Klopp, ha sottolineato come i ragazzini di Liverpool, i tifosi più giovani della squadra ...

Mercato NBA - Tyronn Lue non sarà l'allenatore dei Los Angeles Lakers : Proprio quando sembrava che mancassero solo i dettagli, l'accordo tra i Los Angeles Lakers e coach Tyronn Lue è clamorosamente saltato. Secondo quanto riportato da diversi media americani le parti non ...

NBA - annunciati ufficialmente i nomi dei 66 giocatori invitati alla NBA Combine : tutti pazzi per Barret e Zion : Zion Williamson e RJ Barrett saranno i pezzi pregiati del prossimo draft, chi riuscirà ad accaparrarsi i talenti di Duke? La NBA ha annunciato ufficialmente i nomi dei 66 giocatori invitati alla NBA Combine a Chicago in vista della prossima stagione. Sarà un draft molto interessante, condiZionato inevitabilmente dalla presenza di due giocatori entusiasmanti come Zion Williamson e RJ Barrett. Come sempre c’è anche un po’ di ...