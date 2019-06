«L’ho visto entrare nel camerino | poi le magliette sono sparite» | le accuse della

Caso Prati - Pamela e la confessione a Verissimo : “Non ho mai visto Mark - né L’ho mai sentito al telefono. L’avrei incontrato il giorno delle nozze” : Sabato Pamela Prati tornerà per la terza volta a Verissimo, l’intervista in onda su Canale 5 sarà una vera e propria confessione. La showgirl sarda nel corso della registrazione ha infatti ammesso che Mark Caltagirone, l’imprenditore di cui parlava come futuro sposo, in realtà non esiste. Il sito Dagospia fa sapere che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe poi raccontato in lacrime di essere stata plagiata dalle due ...

Udinese - Tudor : “De Paul in lacrime al fischio finale? Non L’ho visto. Se andrà via…” : Vittoria pesante e preziosa. L’Udinese batte la Spal per 3-2 e si avvicina alla salvezza. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico dei friulani Igor Tudor:”De Paul in lacrime dopo il fischio finale? Non l’ho visto. E’ un ragazzo che ha un’ottima mentalità e se andrà via per noi non sarà facile“. Udinese-Spal 3-2, le pagelle di CalcioWeb: Okaka e De Paul super [FOTO] “Se ...

Terremoto Centro Italia - Pirozzi : “Purtroppo il governo del cambiamento non L’ho visto” : Sergio Pirozzi, consigliere Regione Lazio e Presidente Commissione grandi rischi, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sulla ricostruzione di Amatrice Pirozzi ha dichiarato: “Quando una squadra sta per retrocedere, un presidente sceglie l’allenatore migliore per quel campionato. Invece in questo ...

Ciao Darwin concorrente paralizzato - i messaggi nelle chat e il racconto di una testimone : “L’ho visto cadere - diceva ‘non riesco a respirare’” : “Eravamo un bel gruppo, ma arrivata a quei rulli ho pensato come fosse impossibile farli. Lui è partito davanti a me dicendo ‘io vado’ e poi è caduto in un modo bruttissimo. Abbiamo visto subito dei sommozzatori che lo hanno tirato fuori e hanno chiamato un medico. Poi lo hanno messo sulla barella. Era vigile e diceva ‘io non riesco a respirare’. Non credo abbia mai perso i sensi”. Continuano ad emergere nuovi dettagli sull’incidente ...

Siri indagato - Salvini : “Per quanto mi riguarda resta al suo posto. Arata? L’ho visto una volta sola” : “Siamo assolutamente tranquilli su Siri. Abbiamo piena fiducia nella velocità e nell’imparzialità della magistratura. Per quello che mi riguarda, resta al suo posto“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, incalzato dai giornalisti sulla vicenda che vede coinvolto il sottosegretario leghista Armando Siri. L'articolo Siri indagato, Salvini: “Per quanto mi riguarda resta al suo posto. ...

“Mi ha dato un bacio - L’ho rivisto in obitorio” - il dolore del papà del maresciallo Di Gennaro : Lo straziante racconto di Luigi Di Gennaro, il padre del maresciallo maggiore dei carabinieri Vincenzo Di Gennaro, ucciso sabato scorso in un agguato a colpi di arma da fuoco mentre era in servizio con un collega per le strade di Cagnano Varano: "Mi aveva detto passeremo assieme la domenica delle Palme ma l'ho rivisto solo in obitorio".Continua a leggere