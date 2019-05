Torneo di Tolone | pronostici 2-6-2019 e scommesse

Torneo di Tolone - pronostici 1-6-2019 e scommesse : pronostici Torneo di Tolone: i consigli valevoli per la prima giornata del gruppo A, 1 giugno 2019pronostici//Torneo di Tolone – Edizione particolare del Torneo di Tolone, solitamente riservato alle nazionali under 21 ma aperto per l’occasione anche alle selezioni sotto i 22 ed i 23 anni.All’appello ovviamente mancano molte nazionali, impegnate con i Mondiali Under 20 o con i prossimi impegni internazionali (vedi Euro under 21).E’ ...