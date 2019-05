Spalletti saluta l’Inter | il post social dell’ex tecnico nerazzurro | “non è vero che sono

sportfair

(Di venerdì 31 maggio 2019) I messaggidi saluti e ringraziamenti di Lucianoall’Inter, i suoi tifosi e al presidente Zhang E’ iniziata questa mattina una nuova era per l’Inter: il clubha ufficializzato l’ingaggio di Antonio Conte, che sarà alla guida della panchina interista a partire dalla stagione 2019/2020. L’Inter ha quindito, ormai qualche giorno fa, il suo ex allenatore, Luciano, che oggi su Instagram ha voluto ringraziare società e tifosi: “non èche spessostato l’unico a metterci la faccia, perché voi ci siete sempre stati! Tifosi forti…..destini forti. Grazie delle 2.530.311 emozioni…. “. “GRAZIE PRESIDENTE per avermi concesso l’onore di allenare l’Inter“, ha aggiunto poi sul presidente Zhang.L'articolol’Inter, il...

DiMarzio : 'Sei stato l'allenatore dell’#Inter, sarai per sempre il mio” ?? Così #Zhang saluta #Spalletti - FcInterNewsit : Spalletti saluta: 'Grazie ai tifosi per le 2,5 milioni di emozioni. E a Steven per l'onore di allenare l'Inter' - MarcoBarzaghi : handanovic saluta e ringrazia Spalletti e lo staff .. unico finora.. -