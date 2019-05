Inter | Enrico Mentana polemizza con la Curva Nord | ' Su Conte comunicato farneticante'

Blastingnews

(Di venerdì 31 maggio 2019) E' arrivata l'ufficializzazione di Antonioall'. Questa mattina la società di Suning haalla stampa la decisione di affidare la panchina al tecnico leccese, ma è stata immediata la replica delladell'. Le parole postate sui social hanno sottolineato, infatti, il dubbio degli ultrasisti su, non tanto dal punto di vista tecnico e professionale, quanto dal lato umano, per le passate vicissitudini con la giustizia sportiva. Critiche che poi laha voluto estendere anche ad uno dei fedelissimi del tecnico leccese, Stellini, anche lui a suo tempo coinvolto nel calcioscommesse. A criticare aspramente le parole dei sostenitoriisti è stato, direttore del Tg di La7 e noto tifosoista. In un post su Facebook,ha ritenutoildella. 'Tantiisti non la pensano come ...

Rinointerista : RT @piricoddi: @Rinointerista Inter-Milan 2-0 (28/10/1979) Radiocronaca di Enrico Ameri (Tutto il calc... - piricoddi : @Rinointerista Inter-Milan 2-0 (28/10/1979) Radiocronaca di Enrico Ameri (Tutto il calc... - CurioGorilla : Enrico Mentana vs Curva Inter. Vabbè. -