Sacchi | “Sarri alla Juve sarebbe una rivoluzione importante”

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ospite a “Circo Massimo”, su Radio Capital, Arrigosi è detto molto contento della vittoria di Sarri in Europa League, come riporta l’agenzia Italpress. “Mi ha fatto un gran piacere la vittoria del Chelsea di Sarri. Sennò poi diconofinito in quella categoria di allenatori di cui dicono ‘è bravo ma non vince mai’. Ha vinto meritatamente. Ha vinto una partita non facile, ha degli ottimi giocatori, che però in generale giocano poco per la squadra”. Poiè passato all’argomento panchinae al possibile sostituto di Massimiliano Allegri: L’ex allenatore del Milan e della Nazionale ritiene che Sarriunaimportante per la panchinantina, un modo di rinnovarsi, per il club di Agnelli. “Sarri è un allenatore che ha dimostrato di saper dare uno stile alle proprie squadre, una identità. Ormai il ...

