Roland Garros 2019 | programma | orari e tv di giovedì 30 maggio Ordine di gioco | guida a

(Di giovedì 30 maggio 2019) Alla quinta giornata del singolare maschile e quello femminile è dedicata alla disputa degli incontri di secondo turno della prte alta di entrambi i tabelloni. Spicca come incontro clou quello della giapponese numero 1 del tennis femminile Naomi Osaka contro una che lo è stata ed è sulla buona strada per tornare al vertice dopo mille vicissitudini, la bielorussa Victoria Azarenka. L’incontro è statoto to come primo match sul campo Suzanne Lenglen ma avrebbe senz’altro meritato di essere piazzato sul palcoscenico più importante, il Centrale dedicato a Philippe Chatrier. Due italiani scenderanno in campo: Fabio Fognini, opposto all’argentino Federico Delbonis, e Salvatore Caruso, che se la vedrà col beniamino di casa francese Gilles Simon. Ecco nel dettaglio l’nterodei singolari. Campo Philippe Chatrier dalle ore 11 (4) Dominic Thiem (AUT) vs. Alexander ...

