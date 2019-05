Palermo | coppia con € 1050 di reddito di cittadinanza indebitamente percepito

Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Dopo un operaio edile adesso è la volta di un pasticcere. Si tratta di soggetti che le Forze dell’ordine hanno beccato a lavorare in nero, cioè senza contratto. In entrambi i casi, lavoro nero con una aggravante, perché in entrambi i casi la famiglia del lavoratore fantasma per il fisco, aveva richiesto ed ottenuto ildi. Anche in questo caso il fatto è avvenuto in Sicilia ed anche in questo caso è venuto fuori non da controlli mirati sulla famiglia che ha richiesto ildi, ma durante i classici controlli nei cantieri piuttosto che nelle attività commerciali da parte dei Carabinieri o della Guardia di Finanza. Continuano quindi ad emergere le criticità deldi, che è partito da aprile ma che deve ancora completare la fase di assestamento che porterà i beneficiari a dover adempiere a tutti gli obblighi che la misura comporta, ...

palermo24h : La moglie percepisce il reddito di cittadinanza ma lui fa il pasticcere in nero: denunciata coppia di palermitani… - Monica79811279 : RT @vedonudo: La moglie percepisce il reddito di cittadinanza ma lui fa il pasticcere in nero: denunciata coppia di palermitani | BlogSicil… - vedonudo : La moglie percepisce il reddito di cittadinanza ma lui fa il pasticcere in nero: denunciata coppia di palermitani |… -