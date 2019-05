Huawei Mate 20 Pro ritorna nel programma beta di Android Q

Colpo di scena con il Huawei Mate 30 Lite in uscita il 5 giugno? L’indizio : Il Huawei Mate 30 Lite potrebbe essere lanciato davvero fra una manciata di giorni, più esattamente il prossimo 5 giugno. C'è un unico indizio ufficiale e inconfutabile in tal senso, rappresentato da un invito rilasciato alla stampa cinese in queste ore. Come visibile in chiusura articolo e riportato dall'autorevole fonte Huawei Central, l'invito in questione si riferisce al Huawei Maimang 8. Proprio la serie Maimang cinese corrisponde a ...

Altro ritardo per EMUI 9 su Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite : nuovi termini da fine maggio : Ci sono alcune importanti segnalazioni da prendere in esame oggi 30 maggio per i tantissimi utenti che sono in possesso di smartphone popolari come Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite. Stavolta non parliamo di promozioni che si susseguono dopo la storia del “ban Google”, quanto del rilascio dell'aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9. Vicenda in sospeso da diversi mesi e che, a quanto pare, richiederà ancora un po’ di pazienza al pubblico che ha ...

Aspettate Android 9 Pie per Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite? Ecco quando arriverà : L'aggiornamento ad Android 9 pie per Huawei P20 Lite e per Huawei Mate 20 Lite è stato rimandato a giugno o luglio a causa di alcuni bug. L'articolo Aspettate Android 9 Pie per Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite? Ecco quando arriverà proviene da TuttoAndroid.

Vero e proprio punto di svolta software il Huawei Mate 30 : Android o OS proprietario? : Il destino software e non solo del Huawei Mate 30 si deciderà nella prossima estate e non in autunno, quando è previsto l'effettivo lancio dello smartphone. Il ban USA ai danni di Huawei ha contribuito a minare le certezze di natura software appunto per la prossima serie top di gamma (prendendo in considerazione anche i modelli Mate 30 Pro e Mate 30 Lite naturalmente). Con quale sistema operativo arriveranno le ammiraglie, con Android o con il ...

All’attacco il volantino Unieuro con Huawei Mate 20 Lite - P20 Pro e Samsung Galaxy S10e a prezzi top : Scatteranno ufficialmente il prossimo 31 maggio le offerte riguardanti il volantino Unieuro, tramite il quale sarà possibile acquistare alcuni smartphone Android a condizioni vantaggiose, come si potrà notare soprattutto con Huawei Mate 20 Lite, P20 Pro e Samsung Galaxy S10e. Proviamo dunque ad analizzare le singole promozioni, anche perché potrebbero essere soggette ad unità limitate, al dì là dei tempi entro i quali si chiuderà ufficialmente ...

Evacuazione per colpa del Huawei Mate 20 Pro : in fiamme al teatro : Su Reddit si legge dell'Evacuazione del Lyric Theatre di Lowry (Salford) per un principio d'incendio dovuto al surriscaldamento anomalo di un Huawei Mate 20 Pro, l'ennesimo episodio che sta coinvolgendo il brand cinese, già nell'occhio del ciclone per quanto avvenuto negli ultimi giorni su disposizione del Presidente degli USA, Donald Trump. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per poter constatare direttamente che lo spettacolo potesse ...

Dal 26 maggio Vodafone propone Huawei P20 Lite - Mate 20 Lite e Galaxy S10 a rate : i nuovi prezzi : Trapelano proprio in queste ore, in pieno weekend, nuove interessanti opportunità per coloro che intendono acquistare smartphone come i vari Huawei P20 Lite, Mate 20 Lite e Samsung Galaxy S10 a rate. Mi riferisco alle offerte Vodafone, tramite le quali chi è interessato potrà procedere con l'acquisto dei suddetti modelli a rate. Cerchiamo dunque di analizzare più nel dettaglio i singoli costi, in modo tale da comprendere se l'iniziativa della ...

Uno squillo da Huawei Mate 10 Lite con l’aggiornamento B342 : rimandata EMUI 9 : Giungono segnalazioni importanti e incoraggianti questo sabato per chi dispone di un Huawei Mate 10 Lite. A quanto pare, infatti, il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento di maggio per lo smartphone lanciato sul mercato mercato a fine 2017. Non si tratta ancora di EMUI 9, lo dico subito, nonostante nei mesi scorsi lo stesso colosso cinese abbia fatto sapere che il device dovrebbe rientrare tra quelli destinati ...

Banditi Huawei P30 Pro e Mate X dal sito Google : nessuna traccia più tra i migliori device : Conseguenze su conseguenze, da quello più serie a quelle anche solo simboliche ma sta di fatto il Huawei P30 Pro e pure l'innovativo smartphone pieghevole Huawei Mate X sembrano non essere più nelle grazie di Google (come potrebbe essere altrimenti dopo il ban del governo USA di questa settimana). Accade così che dei specifici device non si trova più traccia sul sito ufficiale Android e il loro vuoto lascia spazio alla concorrenza ora più che ...

Sospeso il lancio di Huawei Mate 20X 5G nel Regno Unito - continua l’incertezza : Gli operatori telefonici Vodafone UK ed EE sospendono il lancio di smartphone 5G nel Regno Unito, dove cresce il numero di resi. L'articolo Sospeso il lancio di Huawei Mate 20X 5G nel Regno Unito, continua l’incertezza proviene da TuttoAndroid.

Fatto fuori Huawei Mate 20 Pro da Android Q beta : altra pessima notizia : Rimosso dal programma beta di Android Q il top di gamma Huawei Mate 20 Pro, che ne era entrato a far parte appena un paio di settimane fa, come da noi raccontato in questo precedente articolo. La decisione è figlia di quanto successo nelle ultime ore in merito alla revoca della licenza dell'OS mobile da parte di Google nei confronti del produttore cinese, per allinearsi alle disposizioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il ...

