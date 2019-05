Gears 5 sarà tra i protagonisti all' E3 2019 di Microsoft e all' E3 Coliseum

eurogamer

(Di giovedì 30 maggio 2019) La stagione dell'E3 è in pieno svolgimento, il che significa che stiamo iniziando a conoscere ancora meglio ciò che vedremo tra circa 10 giorni, quando inizierà il più grande evento dell'anno per il gaming.Ora, grazie alla segnalazione di Dualshockers, sappiamo che l'imminentetra iin due occasioni. The Coalition ehanno confermato che il nuovo capitolo della serie è destinato a comparire al briefing E3 dichetrasmesso il 9 giugno, ma questo non dovrebbe sorprendere troppo i fan. Ciò che forse è un po' più sorprendente è che5 è stato anche confermato per l'E3, lo show che si svolge in prossimità dell'E3. Rod Fergusson di The Coalition presenterà un panel per condividere "un'occhiata interna a5". Leggi altro...

