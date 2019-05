Amazon e il problema di essere enorme

Perché Amazon ha un serio problema di omonimia : Rio delle Amazzoni (credits: Alexander Gerst, Flickr.com – CC) Entro il 21 aprile Amazon dovrà presentare una proposta su come intende affrontare una questione spinosa: quella di avere un nome piuttosto impegnativo. Se ormai associamo quel nome all’impero di Jeff Bezos, in realtà in inglese significa anche altro: Amazzonia. E proprio su questo caso di omonimia dal 2012 sta andando avanti un contenzioso con l’azienda. È stato ...