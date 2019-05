Quanto è difficile diventare grandi per i “care leavers” | chi sono e come aiutarli

F1 - Mattia Binotto : “Difficile sapere Quanto tempo ci vorrà per risolvere i problemi ma ce la faremo” : Il momento è complicato per la Ferrari. Le cinque doppiette consecutive della Mercedes nel Mondiale 2019 di Formula Uno sono un duro colpo alle ambizioni del Cavallino Rampante, uscito con le ossa rotte dall’ultimo weekend in Spagna. Posteriormente alla corsa iberica, sempre sul tracciato catalano, si sono tenute due giornate di prove per consentire a tutti i team di provare alcuni componenti importanti e testare le nuove mescole della ...