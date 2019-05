Intel annuncia i processori Core di decima generazione e mostra i notebook del futuro

Annunciato un nuovo capitolo di Earthworm Jim in esclusiva Intellivision Amico : Per celebrare il 25esimo anniversario di Earthworm Jim, Intellivision Entertainmentè lieta di annunciare un nuovo titolo legato alla leggendaria saga platform. Questo nuovo gioco sarà disponibile in esclusiva Intellivision Amico e sarà sviluppato dal team originale della saga. Per festeggiare l'evento, il 4 maggio ci sarà un livestream di 20 minuti in cui i fan potranno confrontarsi col team di sviluppo."Abbiamo discusso di questo momento per ...