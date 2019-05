Autovelox su Google Maps | potremo davvero evitare le multe?

Ora Google Maps ti segnala anche gli Autovelox : (Foto: Google) Dopo lunghi rumors e anticipazioni è finalmente ufficiale l’arrivo degli autovelox su Google Maps per Android e iPhone anche in Italia, con le indicazioni in tempo reale sulla posizione delle videocamere, radar e rilevatori di velocità disseminati sul territorio. L’Italia è tra i paesi inseriti nella tornata di aggiornamento insieme Australia, Brasile, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Finlandia, Grecia, Ungheria, ...

