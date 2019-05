Astronomia | lo sguardo di Hubble su Messier 59

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Si trova a circa 60 milioni di anni luce dalla Terra, nella costellazione equatoriale della Vergine, e fa parte del vasto ed omonimo Cluster, di cui costituisce una delle più ampie galassie ellittiche: è questa la carta d’identità di59, protagonista di un ritratto realizzato dal telescopioper la galleria fotografica dedicata agli oggetti celesti del catalogo. La galassia, nota anche come Ngc 4621, pur avendo dimensioni considerevoli, non è molto massiccia e neanche particolarmente luminosa, visto che può sfoggiare un valore di magnitudine pari a 9,8. Generalmente – spiega Global Science – le galassie ellittiche risultano maggiormente evolute rispetto a quelle di forma irregolare e a quelle a spirale, sono abitate da stelle rosse e antiche e il loro tasso di formazione di nuovi astri è drasticamente ridotto, se non addirittura assente. ...

