Allarme rocce spaziali | la Terra rischia un “bombardamento regolare” dallo sciame

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Negli ultimi decenni, gli astronomi si sono chiesti se un vicinodi materiale che laattraversa regolarmente possa contenerein grado di creare un pericolo per gli abitanti del pianeta. Ora un team di ricercatori della University of Western Ontario sta chiedendo un’analisi più approfondita di questa area, ossia lometeorico delle Tauridi, che si prepara al suo passaggio più ravvicinato in oltre 40 anni in occasione delle prossime stelle cadenti di giugno. I ricercatori David Clark, Peter Brown e Paul Weigert hanno pubblicato uno studio, evidenziando il momento migliore per gli astronomi per cercare nellometeorico delle Tauridi qualsiasi segno digrandi e pericolose. Lo studio è stato accettato per la pubblicazione sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. “Nel prossimo mese, faremo il passaggio più ravvicinato al centro ...