Alcuni hacker hanno sottratto per mesi i dati degli utenti di Flipboard 

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Se oggi avete dovuto reinserire la password per accedere al vostro account Flipboard, è perchéper. La piattaforma digitale, che fornisce un servizio di aggregazione delle news molto usato anche in Italia, ha comunicato di aver recentemente identificato un'intrusione informatica che ha esposto “un sottogruppo di”. La stessa azienda ha precisato di aver preso le dovute contromisure, revocando e resettando tutte le password, nonostante “non sia stata individuata alcuna prova di un utilizzo non autorizzato o di accesso non autorizzato”, e prosegue: “Come precauzione, abbiamo sostituito o eliminato tutti i token digitali”. Cosa è un token Equivalenti a delle chiavi digitali che tengono le persone “loggate” su una piattaforma, i token sono dei piccoli file che fanno sì che l'utente non debba inserire le proprie ...

