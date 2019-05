La vittoria in Europa non salva il cancelliere austriaco 

Roma in Europa League/ Niente Champions - vittoria contro il Parma non sufficiente : Roma in Europa League, i giallorossi sono fuori dalla Champions. Sarebbe servito un miracolo sportivo visto che dovevano crollare Atalanta, Inter e Milan.

Salvini : “non baratterei la vittoria del Milan con la vittoria dell’Italia in Europa” : “Prima vengono l’Italia a gli Italiani, poi da vecchio cuore rossonero, domenica sera alle 20.30 avro’ la radiolina accesa. Pero’ preferisco lasciare a mio figlio un futuro con un lavoro serio, piuttosto che il Milan in Champions, percio’ non baratterei la vittoria del Milan con la vittoria dell’Italia in Europa”. Sono le dichiarazioni del ministro e vice premier Matteo Salvini, ospite di Agorà su ...

LIVE Anadou Efes-CSKA Mosca - Finale Eurolega basket in DIRETTA : i russi sono campioni d’Europa! vittoria 91-83 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Anadolu Efes-CSKA Mosca, Finale dell’Eurolega 2019. Oggi si elegge la regina d’Europa e sarà un ultimo atto spettacolare alla Fernando Buesa Arena di Vitoria. CSKA Mosca-Anadolu Efes, sarà questo l’ultimo atto dell’Eurolega 2019. Una Finale inaspettata e che ad inizio anno era davvero difficile da pronosticare. La presenza della corazzata russa era comunque ampiamente ...

Atletica - Coppa Europa marcia 2019 : Eleonora Giorgi show - pazzesca vittoria nella 50 km! Record europeo al debutto : Eleonora Giorgi ha firmato una clamorosa impresa, contro tutti i pronostici della vigilia e contro tutti gli scettici: l’azzurra ha vinto la 50 km della Coppa Europa 2019 di marcia! show pazzesco della brianzola che si è scatenata ad Alytus (Lituania) e, al debutto assoluto sulla massima distanza, ha trionfato con l’eccellente tempo di 4h04:48. La 29enne ha deciso soltanto da qualche mese di concentrarsi sulla 50 km dopo alcune ...

Milano - Salvini invoca i patroni d’Europa e bacia il rosario : “L’immacolato cuore di Maria ci porterà alla vittoria” : “Ci affidiamo alle donne e agli uomini di buona volontà. Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa: a San Benedetto da Norcia, a Santa Brigida di Svezia, a Santa Caterina da Siena, ai Santi Cirillo e Metodio, a Santa Teresa Benedetta della Croce. Ci affidiamo a loro. E affidiamo a loro il destino, il futuro, la pace e la prosperità dei nostri popoli”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, conclude il suo comizio in piazza ...

Elezioni Spagna - Della Vedova - +Europa - : "vittoria schiacciante del fronte europeista" : Agenzia Vista, Napoli, 29 aprile 2019 Elezioni Spagna, Della Vedova, +Europa,: 'Vittoria schiacciante del fronte europeista' 'Vittoria schiacciante del fronte europeista nelle Elezioni in Spagna'. ...

Amministrative : candidato Lega a Gela - 'vittoria nei Comuni primo passo per Europa' (2) : (AdnKronos) - Per il candidato del Carroccio, quella del 12 maggio "è una partita aperta. Si parte dallo 0-0 e quindi dobbiamo lavorare con lo stesso impegno. Da oggi siamo di nuovo in campagna elettorale" sottolinea. Partita che vede fuori il M5S che alle elezioni del 2015 a Gela aveva consegnato l

Vitalizi in Europa - arriva lo stop dal Parlamento. Ferrara : 'Una vittoria per il M5s' : Basta Vitalizi anche in Europa . Il Parlamento europeo ha applicato agli ex eurodeputati italiani la riduzione degli assegni deliberata da Camera e Senato. Questa una grandissima vittoria per il ...