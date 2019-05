Serie A | spettatori record | miglior stagione dal 2009 10

La Serie A in tv : calano abbonati e telespettatori : calano abbonamenti e di conseguenza gli ascolti della Serie A in tv. È quanto emerge dal dibattimento davanti all’Antitrust sul caso Sky/Mediaset, che ha portato l’Agcm a limitare la pay-tv di Comcast per quanto riguarda le esclusive sul web. Nel dibattimento è intervenuta anche la Lega Serie A, in quanto soggetti operanti nel mercato televisivo. E […] L'articolo La Serie A in tv: calano abbonati e telespettatori è stato realizzato da ...

Serie B - classifica degli spettatori : il Lecce stacca tutti ed è la regina del tifo : In Serie B, è tempo di primi bilanci, in attesa che la Giustizia sportiva possa esprimersi, dopo i vari gradi di giudizio, in maniera definitiva, sul caso Palermo che dopo la sentenza del TFN è stato retrocesso in Serie C, per gli illeciti amministrativi degli anni precedenti. La Giustizia Sportiva dovrà, inoltre, esaminare il ricorso del Foggia che, contrariamente alla composizione della nuova classifica, è stato retrocesso, insieme a Padova, ...

Oltre la Premier : 18 mln di spettatori nelle Serie inglesi minori : spettatori serie inglesi minori – C’è vita Oltre la Premier League. La English Football League (EFL), entità che raggruppa la seconda, terza e quarta divisione del calcio inglese, ha raccolto ben 18,3 milioni di spettatori durante la stagione 2018-2019, un dato in aumento dell’1,5% rispetto alla stagione precedente. Con questa cifra l’EFL è riuscita a […] L'articolo Oltre la Premier: 18 mln di spettatori nelle serie ...

Spettatori Serie A - tutti i tabellini : in 51.472 a San Siro : Spettatori Serie A – Si è conclusa la 35^ giornata del campionato di Serie A, nell’ultima partita in casa Milan e Bologna, importante successo per la squadra di Gennaro Gattuso che ha ottenuto tre punti importantissimi per la qualificazione in Champions League, niente da fare per gli uomini di Mihajlovic che hanno disputato comunque una buona partita. Sassuolo-Frosinone 2-2 (0-2). Sassuolo (3-4-1-2): Consigli; Demiral, Lemos ...

Spettatori Serie B - i tabellini della giornata : Spettatori Serie B – Si sono giocate oggi importanti partite, valide per la 37^ giornata di Serie B. Importanti vittorie di Livorno e Cosenza. Pari tra Benevento e Padova. Carpi e Padova retrocesse in Serie C. LIVORNO-CARPI 1-0 LIVORNO (3-4-1-2): Zima 6.5; Di Gennaro 6.5, Dainelli 6, Boben 6.5; Valiani 7, Agazzi 6.5 (39′ st Rocca 6), Luci 7, Porcino 6.5; Diamanti 6.5 (43′ st Gori sv); Raicevic 7, Giannetti 6.5 (21′ ...

Tabellini Serie C - i dati sugli spettatori dei Gironi B e C : ALBINOLEFFE-VICENZA 0-1 – ALBINOLEFFE (3-4-3): Cortinovis 6.5; Gavazzi 6.5, Mondonico 6, Riva 6; Gonzi 6, Genevier 6.5, Romizi 6, Gelli 6; Giorgione 5.5, Sibilli 6, Ruffini 5.5 (28’st Galeandro sv). In panchina: Athanasiou, Coser, Stefanelli, Mandelli, Ravasio, Cali’, Sabotic. Allenatore: Marcolini 6 VICENZA (4-3-1-2): Grandi 6; Salviato 5.5 (10’st Bianchi D. 6), Pasini 6, Bizzotto 7, Martin 5.5 (32’st Bovo ...

Tabellini Serie C - il numero di spettatori dell’ultima giornata del Girone A : ALESSANDRIA-ALBISSOLA 3-0 – ALESSANDRIA (3-5-2): Pop 6; Gjura 6 (28′ st Gazzi sv), Panizzi 7, Sbampato 6.5 (43′ st Delvino sv); Gemignani 6 (28′ st Sartore), Gerace 7 (13′ st Gatto 6), Maltese 7, Bellazzini 7.5, Tentoni 6; Coralli 6 (43′ st Akammadu 6), De Luca 7.5. In panchina: Cucchietti, Scatolini, Zogkos, Santini, Gemignani, Sessa, Maggi, Rocco. Allenatore: Colombo 7 ALBISSOLA (4-3-1-2): Albertoni 7; ...

Spettatori Serie B - i tabellini : buon pubblico a Cremona : Spettatori Serie B – Si sono giocate oggi importanti partite, valide per la 37^ giornata di Serie B. Vittoria fondamentale del Palermo ad Ascoli, crollo del Verona a Cittadella. Vittoria importante in chiave playoff per lo Spezia sul Crotone, pareggi in Venezia-Pescara e Cremonese-Brescia. ASCOLI-PALERMO 1-2 – ASCOLI (4-4-2): Lanni; Laverone, Valentini, Padella, D’Elia; Cavion, Addae (32′ st Frattesi), Casarini, ...

Spettatori Serie B - i tabellini : grande festa a Brescia : Spettatori Serie B – Nella giornata di ieri si sono giocate importanti partite valide per il campionato di Serie B, successo contro l’Ascoli e promozione per il Brescia che torna nel massimo campionato italiano dopo otto anni. Momento sempre più difficile per l’Hellas Verona, ko contro il Livorno ed esonero di Grosso, al suo posto vicino Aglietti. Importante successo in chiave salvezza per il Foggia, 3-1 nel match davanti ...

Serie A - tutti gli spettatori delle partite di oggi : in 26.000 a Torino : spettatori Serie A – La domenica per il campionato di Serie A ha regalato grandi emozioni ed indicazioni in vista delle ultime partite della stagione. Nello scontro salvezza Spal e Genoa si dividono la posta, finisce 1-1. Colpo della Lazio sul campo della Sampdoria, Chievo e Parma si dividono la posta. Nel posticipo successo del Torino contro il Milan. Spal e Genoa 1-1 (1-0). Spal (3-5-2): Viviano, Bonifazi, Vicari, Felipe (14′ ...

Tabellini Serie C - il numero di spettatori dell’ultima giornata : Tabellini Serie C – Si è giocata una giornata importante valida per il campionato di Serie C, indicazioni soprattutto nel Girone C. In particolar modo spettacolo della Reggina che ha vinto sul campo della Vibonese e ha staccato il pass per i playoff, la squadra di Cevoli è sicura anche del settimo posto, solo un pareggio per la Casertana, la Cavese rimonta il Catania, finisce 2-2. CASERTANA-POTENZA 0-0 – CASERTANA (3-4-3): ...

News Serie B - il numero di spettatori delle partite di oggi : spettatori Serie B – Si sono giocate partite molto importanti valide per il campionato di Serie B, solo un pareggio per il Palermo, 2-2 all’esordio del di Delio Rossi in panchina contro il Livorno. Pareggio nel big match tra Pescara e Verona, colpi in trasferta di Carpi e Crotone che hanno avuto la meglio rispettivamente contro Salernitana e Venezia. LIVORNO-PALERMO 2-2 – LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Gonnelli, Di Gennaro, ...

Serie B - i tabellini e la media spettatori dell’ultima giornata : media spettatori Serie B – E’ andata in archivio una giornata importante valida per il campionato di Serie B, indicazioni soprattutto per la zona alta della classifica. Continua a vincere il Brescia che si avvicina sempre di più alla promozione, bene il Lecce mentre passo falso del Palermo davanti al pubblico amico contro il Padova. Pareggio nella scontro salvezza tra Foggia e Livorno. In basso tutti i tabellini con la media ...

Serie A - 33^ giornata : il numero di spettatori delle partite : E’ andata in scena una giornata importante valida per il campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. La giornata è stata seguita con grande interesse dai telespettatori, un dato sempre molto interessante è quello delle presenze allo stadio. Tutti i numeri nel dettaglio. Parma e Milan pareggiano 1-1 (0-0). Parma (5-3-2): Sepe, Gazzola, Iacoponi, Alves, Gagliolo, Dimarco ...