Scopriamo The Surge 2 grazie a 11 minuti di video gameplay

(Di lunedì 27 maggio 2019) Se stavate aspettando notizie sul nuovo soulslike di Deck 13 Interactive, dovete sapere che si è finalmente alzato il sipario su The2, e il gioco si fa vedere in ben 11di.Come riporta Rockpapershotgun, la prova del gioco condotta è basata sulla versione destinata alla Closed Beta, ma ci offre comunque la possibilità di apprezzare il sistema di combattimento e la bellezza delle ambientazioni distopiche e dal gusto sci-fi che di certo non mancheranno in Jericho City.Il titolo, come del resto l'intero filone dei Soulslike, trae ispirazione dal franchise di Dark Souls per quanto riguarda il combat system, ma non mancheranno anche tocchi originali in un connubio tra lo stile stile dark sci-fi, nemici dall'intelligenza artificiale avanzata e molto altro ancora.Leggi altro...

