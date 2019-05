huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) Oggiper me. La prima è per la Lega. Beh, certo, non era difficile pronosticare la vittoria diSalvini, e io non ho mai creduto ad un calo dei voti nelle ultime settimane, come indicato da sondaggi (come al solito) poco affidabili.Nonostante il “caso Siri” e la sua cattiva gestione da parte della Lega. Nonostante le critiche del mondo delle imprese. Nonostante le invettive dei soliti “vescovoni”. Poteri forti, ambienti romani, contano qualcosa sui giornali, ma zero virgola in cabina elettorale.Sono soddisfatto, anche perché la prima dichiarazione diSalvini è stata esattamente quella che io avevo previsto giorni fa: “Il governo va avanti, nessun rimpasto (roba da prima repubblica), adesso però si devono fare la Tav e l’autonomia differenziata” chiesta da Lombardia e Veneto con i ...

MariaCabadas : RT @HuffPostItalia: Matteo e Fabrizio, per me doppia soddisfazione - HuffPostItalia : Matteo e Fabrizio, per me doppia soddisfazione - matteoandreone : RT @marmas: Pensieri sul Lavoro Agile. Dibattito organizzato dal Forum UCC per raccogliere alcuni aspetti del profondo cambiamento nelle or… -