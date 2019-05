Silenzio elettorale | l’Agcom scrive alle prefetture | vale anche sul web

Giorgia Meloni frega il Silenzio elettorale : "Per chi votiamo - oggi?" : Come aggirare il silenzio elettorale? Giorgia Meloni sfrutta.... i Meloni. Di buon mattino, nel giorno del voto per le elezioni Europee, la leader di Fratelli d'Italia posta su Twitter il video che potete vedere qui sotto. "Siamo in silenzio elettorale, quindi non si può dire per chi votare. Ma...",

Elezioni Europee 2019 - Salvini twitta e posta nel giorno del Silenzio elettorale : Polemiche in rete per i numerosi tweet del ministro dell’Interno Matteo Salvini alla vigilia del voto per le Elezioni Europee, giorno del silenzio elettorale. “Domani dalle 7 alle 23 scriviamo insieme il Futuro. #DomenicavotoLega, #stavoltavoto, #stavoltavotoLega”, uno dei tanti tweet di oggi del ministro. Matteo Renzi: “Salvini dovrebbe dare l'esempio rispettando il silenzio elettorale che invece sta violando”.

Mercatone Uno irrompe sul Silenzio elettorale : Il Paese reale, con 1800 persone che apprendono di aver perso il lavoro via Facebook, irrompe sul silenzio elettorale con la violenza di un pugno. Prima i fatti: la Shernon Holding, società che gestisce i 55 negozi Mercatone Uno, è stata dichiarata fallita. Una doccia fredda per i dipendenti che stamattina hanno trovato le serrande abbassate, senza aver ricevuto nessuna comunicazione formale da parte dell’azienda.Il caso ...

La Digos ferma Fiore e disinnesca il blitz fascista a San Lorenzo nel giorno del Silenzio elettorale : Doveva essere il giorno del blitz a San Lorenzo, ma la Digos ha bloccato tutto sul nascere. Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, è stato fermato mentre cercava di arrivare in via dei Lucani dove, in uno stabile abbandonato, la 16enne Desireé Mariottini era stata trovata senza vita nella notte tra il 18 e il 19 ottobre scorso. Il fermo è stato effettuato “per controlli”, riferisce l’Ansa. Ma la vera ragione ...

Il monologo di Crozza : “Il Pd è l’unico partito in Silenzio elettorale da 18 mesi. Del resto se parlano perdono voti…” : Nell’ultimo monologo prima della pausa estiva di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Maurizio Crozza attacca la sinistra: “Il PD di Zingaretti è l’unico partito che è in “silenzio elettorale” da un anno e mezzo. Tu pensa come sono ligi… non gli basta stare zitti un sabato, si prendono 18 mesi, per sicurezza. No perché se parlano perdono voti quindi perché rischiare?”. Live streaming, episodi completi e clip ...

Elezioni europee - il Silenzio elettorale : cos’è e quali regole prevede : Dalla mezzanotte di oggi, scatta il silenzio elettorale: da quel momento non sarà più possibile per i candidati e per i politici fare propaganda elettorale per le amministrative che si terranno in 3800 comuni italiani, e per le regionali in Piemonte e le Elezioni europee. La legge non prevede espressamente un divieto per le piattaforme digitali.Continua a leggere

Europee - ultime ore di campagna : da mezzanotte scatta il Silenzio elettorale : Chiamati al voto tutti i cittadini italiani maggiorenni, che potranno recarsi ai seggi dalle 7 alle 23

Silenzio elettorale europee 2019 : sanzioni e come funziona la propaganda : Silenzio elettorale europee 2019: sanzioni e come funziona la propaganda Domenica 26 maggio 2019, importante giornata elettorale: italiani chiamati al voto per le Elezioni europee ma non solo; sono oltre 3.800 i comuni in cui si rinnoverà il consiglio cittadino e si eleggerà il sindaco, il Piemonte voterà anche per il Governatore e la giunta regionale. A che ora parte il Silenzio elettorale La legge italiana regolamenta in maniera ...