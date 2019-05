Project xCloud da il via ai test a pieno regime con alcuni sviluppatori

Oltre 3.500 giochi per Project xCloud al lancio : Project xCloud è l'attesa piattaforma di gaming in streaming di Microsoft, e mentre attendiamo il lancio, atteso entro il 2019, il vice presidente al cloud gaming della società ha rivelato qualche interessante dato sui giochi che saranno disponibili al lancio.in particolare Kareem Choudhry ha dichiarato che fin dal giorno di lancio per la piattaforma ci saranno Oltre 3.00 giochi per Xbox, Xbox 360 e Xbox One, il tutto senza alcun cambiamento o ...

Project xCloud raggiunge un traguardo chiave e il lancio pubblico si avvicina a grandi passi : Che lo streaming rappresenti il futuro dei videogiochi o meno, la certezza che abbiamo è che i colossi tech si stanno praticamente tutti muovendo quanto meno anche in questa direzione. Stadia è l'esempio più lampante ed evidente ma come tutti sappiamo anche Microsoft sta lavorando a un proprio servizio: Project xCloud.Sappiamo già che il servizio sarà protagonista di alcune prove pubbliche nel corso di quest'anno ma al di là di alcuni tweet di ...

PS5 non teme confronti - ecco perchè potrebbe sbaragliare Google Stadia e Project xCloud : L'annuncio delle prime specifiche di PS5 avvenuto nei giorni scorsi ha senza dubbio dato una bella scossa all'industria videloudica. Quando una tra Sony e Micorosft comincia a fare i primi passi in una direzione è evidente che la scena stia per cambiare, con l'evoluzione delle tecnolgie che non attende di certo. C'è però a questo punto da capire quale sarà la direzione verso la quale il mercato si dirigerà, dal momento che l'annuncio di Google ...