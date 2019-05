How I Met Your Mother | un canale dedicato alla comedy fino al 7 giugno

How I Met Your Mother - 8 stagioni in 9 giorni : la maratona fino al discusso finale : Dal 26 maggio al 7 giugno Fox+1 si trasforma in Fox How I Met Your Mother per raccontare nuovamente i migliori momenti della comedy sulla ricerca dell’amore più amata degli ultimi anni. Un intero canale dedicato alle avventure del gruppo di amici formato da Ted, Robin, Marshall, Lily e Barney, grazie al quale sarà possibile rivedere i momenti più emozionanti e divertenti della comitiva più “Leggen… non ti muovere… daria” della ...

The Jeremy Kyle SHow - chiuso il programma dopo la sua sospensione. L’ad dell’emittente : “È il momento giusto per mettervi fine” : Il controverso programma televisivo The Jeremy Kyle Show chiude i battenti definitivamente in Gran Bretagna. Lo ha annunciato l’emittente Itv dopo aver già deciso la sospensione nei giorni precedenti. La trasmissione, concepita per trattare di liti familiari e tra conoscenti, era finita nella bufera a causa del suicidio di un partecipante, Steven Dymond di 62 anni, trovato morto il 9 maggio una settimana dopo la registrazione di un ...

Met Gala - Katy Perry vestita da lampadario : è lei la regina dello sHow : E' uno degli eventi più eccentrici del mondo della moda e ogni anno reGala look stravaganti e sketch ironici. Katy Perry è stata tra i protagonisti dell'ultima edizione del Met Gala, che si tiene ogni ...

Lady Gaga sHow - la cantante protagonista di uno strip tease sulla scalinata del Met Gala : si sfila tre abiti e poi resta in mutandine : Lady Gaga protagonista di uno strip tease sulla scalinata del Met Gala 2019: la diva di A Star is Born si è sfilata tre outfit disegnate per lei da Brandon Maxwell per restare alla fine in reggiseno e mutandine, calze a rete e stivaloni con la zeppa interpretando in questo modo lo spirito “esagerato” di Camp: Notes on Fashion, la mostra del Costume Institute che aprirà i battenti per tre mesi il 9 maggio al Metropolitan Museum ...

Lo strip sHow di Lady Gaga al Met Gala 2019 con 4 cambi d’abito in passerella oscura l’androgino Harry Style (foto e video) : Madrina dell'evento insieme ad Harry Style, Lady Gaga al Met Gala 2019 ha monopolizzato l'attenzione dei fotografi con un vero e proprio show. Non si è limitata certo a sfilare con un abito a tema - quest'anno il titolo scelto per l'evento di beneficenza organizzato dal Metropolitan Museum of Art Costume Institute è stato Camp: Notes on Fashion - ma ha ideato un vero e proprio spettacolo per i fotografi e il pubblico. Uno strip show, visto che ...

Atletica – Andrew Howe in 46.35 nei 400 metri a Rieti : l’azzurro testa la condizione in vista delle World Relays : Atletica, Andrew Howe nei 400 otto anni dopo. L’azzurro in 46.35 a Rieti Dopo quasi otto anni dall’ultima volta nel giro di pista, Andrew Howe è tornato sui 400 metri a Rieti con il tempo di 46.35. Il primatista italiano del lungo, che in questa stagione con la sua nuova allenatrice Chiara Milardi si sta dedicando in toto alla pista, a pochi giorni dalla partenza per le World Relays di Yokohama (11-12 maggio) ha testato la condizione ...

Linda Moulton Howe : La traduzione del codice binario Alieno mette in guardia l’Umanità! : Nell’ultimo seminario della famosa Ricercatrice e Giornalista Linda Moulton Howe spiega come negli ultimi anni molti fenomeni di entità extraterrestre, come geroglifici, codici Alieni, siano stati occultati e nascosti al pubblico dal 1800 fino ad oggi. Linda Moulton Howe sostiene di essere riuscita a tradurre alcuni dei codici binari grazie al supporto di un sergente dell’esercito Americano, per ...

VIDEO Damian Lillard sHow - tripla allo scadere dagli 11 metri : canestro decisivo - Portland in semifinale NBA : Damian Lillard ha regalato la vittoria ai suoi Portland Trail Blazers nella gara-5 contro Okhaloma City Thunder, i suoi 50 punti e soprattutto una spettacolare tripla da 11 metri allo scadere hanno permesso alla franchigia di qualificarsi alle semifinali dei playoff della Western Conference. Di seguito il VIDEO del canestro di Damian Lillard allo scadere, fantasmagorica tripla dalla lunghissima distanza. VIDEO tripla DA 11 metri DI Damian ...

Bob Dylan sgrida i fan che fanno foto durante lo sHow : 'Suoniamo o ci mettiamo in posa?' : Molti artisti e musicisti non amano affatto farsi riprendere in pubblico durante i loro spettacoli e non gradiscono che il pubblico si distragga: per molti questo aspetto rappresenta una vera e propria ossessione, e non è un caso che si indispettiscano appena vedono cellulari intenti a scattare. Tra questi musicisti sicuramente possiamo annoverare il cantautore statunitense Bob Dylan, che, durante il concerto tenuto a Vienna lo scorso 16 aprile, ...