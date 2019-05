Playdate | accoglienza ottima per la piccola e originale console indie

eurogamer

(Di venerdì 24 maggio 2019) Solo nella giornata di ieri vi abbiamo parlato per la prima volta di, unaportatile profondamentee a dir poco unica (trovate tutti i dettagli qui). Il progetto del publisherPanic punta a proporre esperienze originali, profondamente autoriali e che sfruttino anche la presenza di una manovella, un curioso sistema di input tutto da scoprire. Come confermato dai creatori stessi il futuro e il supporto che verrà garantito a questo progetto dipende in maniera importante dall'interesse suscitato e a quanto pare l'nella prime 24 ore dall'annuncio è decisamente positivo. Panic lo conferma rivelando alcuni dati direttamente attraverso Twitter.In sole 24 ore più di 70.000 persone si sono registrate nella lista d'attesa (potete registrarvi attraverso il sito ufficiale) e ci sono migliaia di sviluppatori interessati a supportare lacon i propri ...

