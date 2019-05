Parlamento diviso | non i populisti Cosa temono davvero i mercati

affaritaliani

(Di venerdì 24 maggio 2019) Elezioni europee al via con le urne aperte già ieri in Olanda e Gran Bretagna (dove regna sempre più il caos per quanto riguarda la Brexit). Solo domenica sera partiranno gli scrutini, ma igià ora sembrano prevedere una nuova avanzata dei movimentiin tutto il vecchio continente. Se come ci si attende la maggioranza dell'Euroresterà nelle mani di Socialdemocratici e Popolari, magari con un allargamento ai Liberali, la Germania potrebbe esprimere il nuovo presidente della Commissione Ue e il successore di Draghi alla Bce non parlerà tedesco. Sarebbe il caso migliore per gli interessi italiani, ma non è da escludere un'inedita alleanza Socialdemocratici-Popolari-Verdi che in parte placherebbe la voglia di novità di una crescente minoranza dei 370 milioni di elettori europei, favorendo una politica ...

