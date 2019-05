ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019)rinnova ladelle sue famiglie di5 e3 all’insegna dei processori AMD.5 è storicamente un prodotto con schermo da 15 pollici indirizzato agli appassionati di giochi, che pretendono potenza di elaborazione e opzioni di personalizzazione per ottenere i migliori risultati prestazionali possibili.3 è invece unultrasottile con display da 14 pollici dedicato alla produttività in movimento. Denominatore comune di entrambi è la presenza di processori AMD Ryzen Mobile di seconda generazione. Saranno esposti fisicamente alla fiera internazionale Computex 2019, che si terrà a Taipei dal 28 maggio al 1 giugno, e saranno in vendita dal mese di luglio cona partire da 799per il5 e da 499per lo3. Per quanto riguarda il5, laprevede il processore AMD Ryzen 7 3750H di seconda generazione ...

TutteLeNotizie : Nuovi notebook Acer Swift 3 e Nitro 5 con dotazione AMD in arrivo con prezzi da 499 euro - AmePhenix : #Acer Nitro 5 ed Acer Swift 3: in anticipo sul #Computex2019, i nuovi portatili con chip AMD di seconda generazione… - MicrosystemWeb : Nuovi Acer Nitro 7, Nitro 5, notebook gaming rinnovati ed eleganti. E c'è anche Nitro Stream in arrivo nei nostri… -