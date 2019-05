Diversi dal Samsung Galaxy Fold i prossimi flessibili | le prospettive

Giornata della bioDiversità - ecco le specie che in Italia rischiano l’estinzione : dal lupo all’orso bruno fino ad api e farfalle : “La diversità biologica è vitale per la salute e il benessere umano. Esorto tutti – governi, imprese e società civile – a intraprendere azioni urgenti per proteggere e gestire in modo sostenibile la fragile e vitale rete della vita sul nostro unico ed unico pianeta”. Con questa frase il segretario generale dell’Onu, il portoghese Antonio Guterres, ha lanciato online la campagna per la Giornata Mondiale della ...

Incidente sul raccordo autostradale : autobus si ribalta nella scarpata - un morto e Diversi feriti : Il ribaltamento di un bus turistico è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 sul raccordo all'altezza di Monteriggioni...

Quando la Diversità diventa un imperativo aziendale : AccentureNovartisMedtronicDiageoGapTelecom Italia SpaKeringL'OréalAAA Cercasi diversity manager. «Il candidato ideale sarà responsabile per la diversità e l’inclusione all’interno dell’azienda. Una persona che sappia coltivare un ambiente aperto e favorevole a tutti i dipendenti evitando discriminazioni in base a razza, genere e orientamento». Negli ultimi tempi post come questo si sono moltiplicati. Esperti in risorse umane specializzati ...

BioDiversità ed ecosistemi - allarme dalle Nazioni Unite : L'allarme arriva dalle Nazioni Unite: la Piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla Biodiversità e gli ecosistemi, Ipbes, si è riunita a Parigi e ha reso pubblico l'esito di tre anni di ...

Cinema - dal 9 maggio ‘Anima’ il film su bene comune e corruzione : “Torniamo a desiderare di essere Diversi” : “Solo i bambini possono agire senza pensare alle conseguenze”. E a punire Anio Modòr è proprio un bambino: lui stesso all’età di 8 anni, quando ancora non era corrotto. “Anima”, acronimo di una malattia immaginaria “di cui soffriamo tutti”, Atassia neuro ipofisaria monolaterale acuta, è un film, per la regia di Pino Ammendola e Rosario Maria Montesanti con la media partnership di Loft, che racconta la storia di un politico, ...

“Solo cose belle” - al cinema dal 9 maggio il film-manifesto dedicato al rispetto di tutte le Diversità : Raccontare la paura del “diverso”, del disabile, dell’immigrato, ma anche le risorse che possono scaturire dal superamento di timori e pregiudizi: è questa la sfida di Kristian Gianfreda, regista di Solo cose belle, il film in uscita nelle sale di tutta Italia il prossimo 9 maggio. Presentato in anteprima come visione straordinaria davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso 7 dicembre, la pellicola si appresta ora ...

Tennis - Rafa Nadal : “I ko con Thiem e Fognini sono Diversi - ma ora guardo al futuro con rinnovato ottimismo” : Quando il dominatore della terra rossa, Rafael Nadal, lascia per strada un set in un match sul “rosso” è già di per sé una notizia. Quando lo spagnolo perde un incontro sulla sua superficie preferita nel corso di un anno, si parla di grande sorpresa. Quando i ko del fuoriclasse spagnolo diventano due, nel breve volgere di due tornei, il Master 1000 di Montecarlo e l’ATP 500 di Barcellona, allora sì che siamo di fronte a ...

Vidal da record : 8 scudetti consecutivi in tre campionati Diversi : Arturo Vidal ha collezionato ben 8 scudetti in fila nonostante il girovagare per l’Europa delle ultime stagioni Arturo Vidal continua a macinare record su record. Il cileno si sta dimostrando un vincente ovunque vada, anche grazie al fatto che sta giocando per le migliori squadre d’Europa nella sua splendida carriera. Vidal è giunto infatti all’ottavo scudetto consecutivo con tre maglie ed in tre campionati diversi. La ...

La foresta nebulosa - un ecosistema molto fragile : ricco di bioDiversità ma minacciato dal clima : Costantemente velata da cortine di nubi a bassa quota, è caratterizzata da una vasta presenza di muschi e felci che talora coprono anche gli alberi, di media altezza e dai rami annodati: un ecosistema molto fragile, quello della foresta nebulosa. Designata dagli addetti ai lavori come Tmcf (Tropical Montane Cloud Forest) e diffusa nelle zone montane tropicali e subtropicali, questo tipo di foresta è nota per la sua ricca biodiversità: ospita, ...

Dall’ingegneria alla medicina - fino all’esplorazione spaziale : dalla seta di ragno materiali innovativi per Diversi settori : A parità di peso, la seta prodotta dai ragni per intessere la loro tela è più resistente dell’acciaio. Da tempo gli scienziati studiano le straordinarie proprietà di questo materiale, la cui struttura molecolare è composta da migliaia di nanofibrille proteiche poste l’una a fianco all’altra fino a formare un unico filamento estremamente robusto. Una caratteristica – spiega Global Science – che potrebbe risultare preziosa nelle ...

Ciclismo - maxi caduta alla Volta a Catalunya : Bardet e Diversi altri ciclisti finiscono in ospedale! [VIDEO] : Clamorosa caduta alla Volta a Catalunya: a circa 40km dall’arrivo, diversi ciclisti sono rimasti coinvolti in un ‘maxi tamponamento’. Romain Bardet e molti altri trasportati in ospedale Uno sfortunato episodio ha macchiato la tappa conclusiva della Volta a Catalunya. A circa 40 km dall’arrivo, diversi ciclisti sono rimasti coinvolti in una brutta caduta che ha privato la tappa di diversi protagonisti. Le telecamere ...

Ossigeno-ozonoterapia - il trattamento medico che cura Diversi disturbi e patologie dalla Fibromialgia al ringiovanimento cutaneo : «Per una sferzata rigenerante a tutto l'organismo e per potenziare la risposta antiossidante, si può ricorrere all' autoemoterapia , o GAET,, messa a punto in Germania, ma diffusa in tutto il mondo - ...

Il Ranger Update di Metro Exodus introduce la modalità New Game + e Diversi altri miglioramenti : Deep Silver e 4A Games sono felici di annunciare che il 'Ranger Update' di Metro Exodus è ora disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Questo aggiornamento gratuito aggiunge nuove funzioni, migliora alcune caratteristiche e risolve diversi bug e problemi.I dettagli nel comunicato ufficiale:La modalità New Game + offre ai giocatori un nuovo modo di immergersi nel gioco, garantendo loro accesso a tutte le armi e agli oggetti sbloccati ...