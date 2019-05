TelevideoRai101 : Tria, Pil migliora in seconda metà 2019 - Danireport : RT @SebastianLaLira: Il ministro austriaco: 'Italia nuova Grecia'. Tria: 'Pensi prima di parlare' '#Austria non pagherà per il debito itali… - HillysweetCider : RT @SebastianLaLira: Il ministro austriaco: 'Italia nuova Grecia'. Tria: 'Pensi prima di parlare' '#Austria non pagherà per il debito itali… -

"Mi aspetto una crescita maggiore nellaparte dell'anno e soprattutto il prossimo". Così il ministro dell'Economia,, ad Agorà su Rai 3. "Dipende anche da quanto riusciamo a creare fiducia negli investitori e fiducia nei risparmiatori, che così possono utilizzare più reddito per i consumi. Per questo non bisogna creare allarmi per il futuro",ha detto. "La stabilità politica è fattore importante per la crescita, come sono importanti la stabilità sociale e la stabilità finanziaria", ha aggiunto.(Di martedì 21 maggio 2019)