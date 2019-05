Migranti | sequestro Sea watch | oggi interrogatorio comandante indagato

Migranti : Procura Agrigento - convalida sequestro nave Sea Watch : ?Il pubblico ministero della Procura di Agrigento, Cecilia Baravelli, ha convalidato il sequestro della nave 'Sea Watch 3'. Il provvedimento è stato notificato all'unico indagato, il comandante Arturo Centore, appena approdato a Licata. Ieri era scattato il sequestro probatorio. Il comandante è stato convocato per domani alle 12 in Procura dove sarà interrogato dall'Aggiunto Salvatore Vella che, insieme al capo dell'ufficio Luigi Patronaggio e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Maggio : Il capo della Lega ripeteva a Giletti su La7 che nessuno sarebbe sceso a terra - il conduttore gli ha letto l’Ansa che diceva che il procuratore di Agrigento aveva ordinato il sequestro della nave Sea Watch 3 e lo sbarco dei Migranti : Lampedusa Il pm fa sbarcare i migranti Il capo leghista smentito in tv Il procuratore Patronaggio sequestra la nave e consente ai 47 bloccati di scendere. L’ira del vicepremier che lo apprende in diretta di Alessandro Mantovani e Antonio Massari Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il complotto. “Caccia giudiziaria al leghista. Il ‘capitano’: ‘Siamo sotto attacco, vogliono impedirci di vincere’” (Libero, ...

Migranti - pm non convalida sequestro nave Mare Jonio : La procura di Agrigento non ha convalidato il sequestro preventivo della nave Mar Ionio, eseguito venerdi' scorso d'iniziativa dalla Guardia di Finanza. L'imbarcazione aveva soccorso, in acque internazionali, un gruppo di Migranti che viaggiavano su un gommone in avaria. I pm, pero', hanno disposto il sequestro probatorio della nave: decisione finalizzata ad effettuare altri accertamenti. La notizia e' confermata dal legale della Ong ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Procura non ha dato seguito a sequestro preventivo Gdf' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Al momento non ci è stato notificato nulla ma abbiamo comunque appreso che la Procura di Agrigento ha ritenuto di non dare seguito all'iniziativa di Polizia giudiziaria che voleva la nave Mare Jonio bloccata come se avessimo commesso dei reati. La Procura ritiene, inv

Migranti : Mediterranea - 'Procura non convalida sequestro ma dispone acquisizione prove' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "La Procura di Agrigento respinge l'ipotesi di sequestro preventivo, notificata dalla Guardia di Finanza, e dispone invece il 'sequestro probatorio', lo stesso provvedimento adottato nel caso del salvataggio di marzo. È un aspetto importante perché Guardia di Finanza,

Migranti : atti su sequestro Jonio in ritardo in Procura - domani decisione pm : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - Sono arrivati in ritardo, per un problema di black out a Lampedusa, gli atti del sequestro della nave Mare Jonio alla Procura di Agrigento che entro domani dovrà decidere sulla convalida del provvedimento di iniziativa preso dalla Guardia di Finanza dopo l'arrivo dell'

Migranti : Casarini - 'sequestro nave perché non abbiamo consegnato persone soccorse ai libici' : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - "Il reato ipotizzato è il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, compiuto perché non abbiamo consegnato le trenta persone soccorse in mare ai libici". A parlare con l'Adnkronos è Luca Casarini, capo missione della nave Mare Jonio di Mediterranea, che ieri è sta

Mare Jonio - Conte : “Migranti in salvo - Italia non li affoga. D’accordo con Salvini su sequestro” : I migranti della Mare Jonio sono stati fatti sbarcare. Conte: "Mica li mandiamo nelle patrie galere, scusi. Cosa fa l'Italia, li affoga in Mare?". Salvini insiste sul sequestro: "Mi risulta che siano saliti a bordo gli uomini della Guardia di Finanza che hanno fatto i rilievi del caso". Procura di Agrigento apre fascicolo come atto dovuto.Continua a leggere

Nave Mare Jonio a Lampedusa - sbarcati Migranti : disposto sequestro : sbarcati a Lampedusa i trenta migranti soccorsi e tratti in salvo dalla Nave Mare Jonio, giunta stamane nel porto dell'isola

Scattato il sequestro per la Mare Jonio Conte : i Migranti sbarcheranno a Lampedusa : Salvini: "In porto ma non da nave libera". Le Fiamme gialle a bordo dell'imbarcazione poco dopo il recupero. La ong Mediterranea: "A noi nessuna notifica di irregolarità"

Conte : sequestro nave Ong - giù Migranti : 15.51 "Sulla vicenda della nave Mare Jonio ci siamo sentiti con Salvini e siamo d'accordo sul sequestro. La nave era già stata diffidata,ora si faranno le verifiche". Lo dice il premier Conte in merito alla nave giunta a Lampedusa con 30 migranti soccorsi a bordo. "I migranti saranno fatti scendere e messi in sicurezza, ci mancherebbe. Non li mettiamo nelle patrie galere o li affoghiamo in mare",ha precisato Conte. Nel frattempo i naufraghi ...

