Matteo Salvini | così il leghista ha blindato il dl Sicurezza bis | la mossa sulle multe ai

Matteo Salvini - l'avvertimento di Minzolini al leghista : i due errori che gli costano caro : Le vicende delle ultime settimane hanno confermato, nel caso ancora ce ne fosse stato bisogno, di quanto potere possano godere i magistrati in Italia, ben superiore a politici regolarmente eletti. L'ultimo caso, forse il più eclatante, riguarda il procuratore di Agrigento che ha ordinato lo sbarco d

Matteo Salvini - Bechis svela i numeri sull'immigrazione che nessuno vuol scrivere : il documento : Il chiasso delle accuse contro Matteo Salvini che si è sollevato dopo l'ultimo sbarco di una nave ong, in questo caso la Sea Watch3 e i 47 disperati recuperati dagli scafisti che li trasportavano, ha fatto letteralmente sparire dalle prime, e successive, pagine di quotidiani e siti il lavoro sempre

È stata intercettata a Roma una busta con un proiettile indirizzata a Matteo Salvini : Una busta contenente un proiettile calibro 9 indirizzata al ministro dell’Interno Matteo Salvini è stata intercettata al Centro di Smistamento Postale di piazzale Ostiense, a Roma. Lo hanno riferito fonti del ministero secondo cui gli addetti allo smistamento della posta si sarebbero

Guy Verhofstadt sfida Matteo Salvini a dibattito : “Elettori devono sapere i suoi piani diabolici” : Guy Verhofstadt, leader dei Liberali al Parlamento europeo, ha sfidato il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini a dibattito, in modo che "gli elettori possano conoscere i piani diabolici che ha in mente". Il capogruppo dell'ALDE, inoltre, ha accusato i sovranisti di tutta Europa di tramare con il presidente russo Vladimir Putin per distruggere l'Unione.Continua a leggere

Mario Monti - il bacio della morte : "Luigi Di Maio è meglio di Matteo Salvini" : "C'è molta tensione soprattutto per una maggioranza anomala e in contrasto al suo interno come questa. Sull'Europa le loro visioni sono sempre più diverse ma Luigi Di Maio è meglio di Matteo Salvini", dice Mario Monti ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7. In studio si parla di elezioni e

Matteo Salvini - sconcertante rivelazione su Mirandola : "L'immigrato dice di essere minorenne - ma i test..." : "L'episodio di Mirandola conferma il fallimento dei porti aperti e dell'accoglienza ai finti minorenni". Matteo Salvini, dopo l'incendio doloso alla stazione dei vigili della cittadina modenese in cui hanno perso la vita un'anziana e la sua badante che vivevano in una casa adiacente punta il dito si

Lecce - visita di Matteo Salvini : 'Qui c'è qualche centro sociale da chiudere' : Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto in Puglia nelle scorse ore nell'ambito della campagna elettorale per elezioni europee, previste per domenica prossima, 26 maggio. Il ministro, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, è stato accolto a Lecce, una delle sue tappe del tour pugliese, da striscioni di benvenuto piuttosto espliciti. Ne è un esempio quello apparso su Palazzo Adorno, situato in pieno centro ...

Sondaggi riservati - una voce a Marco Travaglio : perché Matteo Salvini è preoccupato : Matteo Salvini, in questi giorni di tensione con gli alleati di governo e di colpi bassi, pare comunque volerci andar piano, vuole essere più prudente. I Sondaggi riservati che circolano in queste ore, scrive il Fatto quotidiano di Marco Travaglio, sono meno positivi di quanto non fossero fino a poc

I problemi del decreto sicurezza-bis di Matteo Salvini : (foto: Andreas Solaro/Afp/Getty Images) Il Consiglio dei ministri, convocato nella tarda serata del 20 maggio, non ha approvato il decreto sicurezza bis, il provvedimento voluto da Matteo Salvini dopo il suo già approvato decreto sicurezza. Stando a quanto si apprende, il mancato via libera è frutto di un intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che avrebbe segnalato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte “alcune ...

Simboli religiosi - il cardinale Bassetti a Matteo Salvini : “Smetta subito di utilizzarli” : La polemica tra Matteo Salvini e mondo cattolico sui Simboli religiosi non accenna a fermarsi. Questa mattina il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ha annunciato: "Attenzione, non si vive di ricordi, di richiami a tradizioni e Simboli religiosi o di forme di comportamento esteriori".Continua a leggere