Fiumi di droga in Sicilia dalla Calabria e dalla Campania | 19 arresti tra spacciatori e

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Roberto Chifari Blitz messo a segno all'alba di oggisquadra mobile di Palermo. In manette fornitori e corrieri di hashish e marijuana Una vasta operazione antidella Squadra mobile di Palermo ha permesso di sgominare una banda che riforniva tutta lacon ingenti quantità diproveniente. Decine le misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguite dagli agenti della Squadra mobile di Palermo. Le attività investigative hanno consentito di ricostruire nel dettaglio i precisi ruoli dei componenti della banda nel complesso ingranaggio dell’organizzazione, che aveva istituito al suo interno precise figure di riferimento per le spedizioni, lo stoccaggio ed il pagamento della. video 1698450 Svelata anche una ...

corrmezzogiorno : #Palermo Fiumi di droga dalla Campania e dalla Calabria: 19 arresti in Sicilia - aaquilas : Fiumi di hashish e marjiuana scorrevano in Sicilia grazie a una organizzazione di fornitori e corrieri di droga. So… - lametino : Operazione ”Blacksmith”, smantellata organizzazione che dalla Calabria portava fiumi di droga a Palermo - -