Giornata delle Api | Coldiretti | “+ 18% dell’import del miele | 1 vaso su 2 è straniero”

Giornata Mondiale dell’Ambiente : Copernicus rivela il valore delle previsioni sulla qualità dell’aria : In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente il 5 giugno, dedicata al tema dell’inquinamento dell’aria, il Copernicus Atmosphere Monitoring Service pubblicherà un video, per spiegare come viene monitorata la qualità dell’aria e il valore delle sue previsioni. Le previsioni della qualità dell’aria, così come quelle meteorologiche, sono ora uno strumento essenziale, in quanto testimoniano gli effetti sfavorevoli dell’inquinamento atmosferico ...

Giornata mondiale delle Api : in Italia 60mila apicoltori e 1 - 5 milioni di alveari : Il 20 maggio ricorre la “Giornata mondiale delle Api“, proclamata nel 2018 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, su iniziativa della Repubblica Slovena e con il sostegno e il voto favorevole dell’Italia. L’apicoltura Italiana costituisce un importante settore del comparto agricolo nazionale, per la capacità produttiva raggiunta e per la funzione impollinatrice che le api svolgono a favore degli ambienti rurali, ...

Ambiente - WWF : Tutti gli appuntamenti della Giornata delle Oasi : Torna la Giornata delle Oasi WWF, una domenica di eventi ed iniziative speciali, una vera e propria festa della natura rivolta al grande pubblico. Le Oasi del WWF (la prima fu Burano, nata nel 1967) hanno introdotto milioni di adulti e bambini alla conoscenza della natura, sono state un insostituibile argine a degrado, cemento e caccia, hanno favorito e stimolato la ricerca scientifica. Ma, soprattutto, il successo delle 100 Oasi si misura con ...

Giornata mondiale delle api : obiettivi e iniziative : Il 20 maggio è la Giornata mondiale delle Api. Non tutti gli animali hanno una Giornata mondiale dedicata, le api se la meritano, non solo per la dolcezza che ci regalano per il loro miele. Questa ricorrenza, infatti, è importante perché ci deve ricordare la situazione in cui questi animali vivono e l’impatto che le attività umane hanno su questi insetti. Andiamo a vedere come stanno le api nel mondo e cosa si sta facendo per salvarle. ...

Giornata Mondiale delle api : senza di loro niente caffè e cioccolata : Si celebra il 20 maggio la Giornata Mondiale delle api, iniziativa partita dalla Slovenia e sostenuta da altri 115 Paesi che ha ottenuto il riconoscimento dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2017. La Giornata dedicata all’apicoltura vuole sottolineare il ruolo e importanza delle api e di altri impollinatori dal punto di vista economico, sociale e ambientale: tali insetti sono gravemente minacciati dagli effetti ...

Giornata mondiale contro omofobia - il messaggio di Mattarella : “La lotta ad intolleranza sia impegno delle istituzioni” : “Promuovere la cultura dell’inclusione e del rispetto di ogni differenza con iniziative adeguate e idonee nella famiglia, nella scuola, nelle varie realtà sociali ed in ogni forma di comunicazione, e far sì che questa cultura si traduca in comportamenti quotidiani”. È l’appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della 13esima Giornata contro l’omofobia, la difobia e la transfobia, istituita ...

Giornata mondiale delle api : Slow Food lancia la campagna Slow Bees : Circa il 75% delle coltivazioni alimentari dipende dall’impollinazione animale. Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), oggi le colonie di api sono soggette a livelli di estinzione che sono da 100 a 1000 volte più elevati del normale. La responsabilità? Dell’uomo e dall’uso e abuso di pesticidi in agricoltura. Per far fronte a questi dati allarmanti, in occasione della Giornata mondiale delle api, ...

Domenica è la Giornata delle Oasi del WWF : tanti appuntamenti in Sicilia : Il Wwf Sicilia Nord Occidentale invita soci e simpatizzanti a partecipare Domenica 19 maggio alla grande festa delle Oasi del WWF Italia. Tutte le Riserve nazionali saranno aperte ai visitatori in una straordinaria Giornata dedicata alla natura e all’ambiente. Saranno approntati tavoli informativi, eventi, escursioni guidate, incontri. Tutte le Oasi su: https://www.wwf.it/Giornata_Oasi.cfm La Giornata delle Oasi è l’occasione straordinaria per ...

Oggi non è solo la festa della Mamma - ma anche la Giornata mondiale delle matematiche : “Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza” affermava Rita Levi Montalcini, e come non poter concordare con lei? In fondo è solo affidandoci a noi stesse e alle nostre capacità che giorno dopo giorno, ci mettiamo alla prova sfidando limiti e pregiudizi. Siamo mamme, figlie, amiche, amanti, siamo donne di scienza, siamo matematiche. Oggi, 12 Maggio 2019, noi donne festeggiamo la ...

Anche a Savona si celera la Giornata internazionale delle ostetriche : Il 4 maggio a Savona in Piazza Sisto IV, dalle 16 alle 18, le ostetriche invitano tutte le donne, le coppie con i loro bambini e l'intera popolazione locale a festeggiare insieme questa giornata. ...