GF | Francesca potrebbe essere stata tradita di nuovo | Giorgio pizzicato con una mora

(Di lunedì 20 maggio 2019) Durante la settimana del Grande Fratello 16 stanno arrivando delle nuove testimonianze su un presunto tradimento diTambellini ai danni diDe Andrè. Dopo l'incontro chiarificatore della scorsa settimana, la figlia di Cristiano De Andrèal centro di una nuova voce di gossip. L'imprenditore toscano sembra esserci cascato di. Dopostato paparazzato con la bionda Rosi, questa volta è statoin compagnia di una ragazza. Stando alle rivelazioni di Biagio D'Anelli nel salotto di Domenica Live, Tambellini sarebbe stato visto in un locale di Milano in atteggiamenti compromettenti con una ragazza. Al momento il nome della ragazza paparazzata con Tambellini non sarebbe certo, ma pare siaGottardi, ex fidanzata di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti....

