Alcuni hacker hanno rubato i dati di altri hacker che rubavano dati

Outlook preso di mira dagli hacker : Alcuni account violati : Non sono pochi quelli che continuano ad utilizzare, anche per scopi professionali, i servizi di posta elettronica targati Microsoft, tra cui Outlook.com, Live.com e Hotmail.com, purtroppo di recente colpiti da un attacco hacker di una certa entità. I cyber-delinquenti sono entrati indebitamente in possesso delle credenziali di accesso di un dipendente del reparto tecnico, potendo così mettere le mani con estrema facilità sulle informazioni ...